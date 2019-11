Borgonzoni: “Il Governo amico di Bonaccini fa una manovra che ammazza l’Emilia Romagna”

“Il governo amico di Bonaccini sta preparando una manovra ammazza-Emilia Romagna: la cosiddetta ‘plastic tax’ rischia di colpire il distretto del biomedicale di Mirandola, aziende come la Tetra Pak, con sede a Rubiera e centinaia di dipendenti, e tutto il comportato ortofrutticolo che lavora in serra.” Lo dichiara Lucia Borgonzoni, candidata leghista alla elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. (leggi anche Elezioni regionali, Lucia Borgonzoni: “Vinceremo l’Emilia Romagna, faremo cadere il Governo e porteremo Matteo Salvini premier”). “Il salasso sulle auto aziendali penalizzerà migliaia di lavoratori delle circa 400mila aziende del nostro territorio, ad altissima densità industriale. La sugar tax danneggerà particolarmente l’Emilia, che ospita l’ultimo zuccherificio rimasto in Italia, il Coprob di Minerbio, e l’intera filiera di settore, oltre che il mondo della trasformazione. La nuova trovata della tassa sulle cartine e sui filtri rischia di impattare su 250 aziende e grossisti in Emilia Romagna ed oltre 100 rappresentanti che non potranno più vendere questo genere di prodotti, perché tutto dovrà passare dal monopolio di Stato che sarà l’unico titolato a vendere. E ancora: la stretta sulla flat tax sarà un duro colpo per i lavoratori autonomi. In parlamento siamo pronti a presentare un pacchetto Emilia Romagna per contrastare le follie della sinistra delle tasse. Ancora una volta il Pd si dimostra nemico di lavoratori, imprese e mondo produttivo. Altro che retorica di Bonaccini: se l’Emilia Romagna cresce è solo per la capacità e la lungimiranza della propria gente, nonostante il freno imposto dal Pd.”