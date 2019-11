Lunedì conclude la 13° edizione de “Il rumore del lutto”

Si conclude lunedì 4 novembre la XIII edizione de IL RUMORE DEL LUTTO, rassegna a cura di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, promossa da Segnali di Vita, con il patrocinio di Comune di Parma, Università di Parma e del Master Death Studies and the End of Life dell’Università degli Studi di Padova.

Alle ore 11.00 gli studenti di alcune classi terze del Liceo Scientifico Marconi potranno beneficiare del laboratorio “La valigia dei libri: i passaggi nella vita”, Laboratorio di Death Education a cura di Chiara Arneodo e Manuela Zambrelli.

Alle ore 16.00 alla Biblioteca Palatina si svolgerà, in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta, la conversazione a cura di Luigi Pelizzoni “Il percorso di Virgilio e Dante all’Inferno negli affreschi della Biblioteca Palatina”.

Alle ore 17.00 alla Libreria Libri e Formiche “Qui ci sono le altalene” incontro per bambine e bambini e le loro famiglie con l’autrice Monica Morini, in collaborazione con Libri e Formiche. Una sorta di canto delle sirene, dedicato a quei piccoli guerrieri che lottano tutti i giorni per vivere.

Alle ore 17.30 presso lo CSAC Sala Polivalente di Paradigna si svolgerà il convegno aperto ai giornalisti “Food Storytelling. Come raccontare un territorio attraverso l’enogastronomia” con Mariagrazia Villa, giornalista culturale, copywriter e foodwriter, e Luca Farinotti, scrittore e imprenditore, in collaborazione con Fondazione Giornalisti dell’Emilia Romagna, Università di Parma, con il sostegno di Giubileo – L’arte dell’ultimo salute.

Alle ore 18.00 al Monumento ai Caduti di Via Melloni (angolo Via Cavour) “Da un fronte all’altro. immaginari della Grande Guerra a Parma” visita guidata a cura del Centro Studi Movimenti, racconti di William Gambetta e Ilaria La Fata, con il sostegno di ADE Servizi. Attraverso alcuni luoghi della città, verrà raccontata la Grande Guerra, in una lettura dei passaggi che segnarono eventi e persone nei monumenti e nei nomi delle strade ad essa dedicati.