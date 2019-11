Pizzarotti: “Bisogna stare in mezzo alla gente. A Parma la Lega fa un banchetto ogni sabato. Il Pd non ne fa mai. I loro circoli di tre persone che si parlano addosso a cosa servono?”

In un’intervista rilasciata a Repubblica nazionale, il sindaco di Parma Pizzarotti fa il punto sulle elezioni regionali: “Ho firmato con duecento sindaci a favore di Bonaccini. Per me ha lavorato bene e deve andare avanti“. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti non ha dubbi sul bis del governatore. Il suo partito, Italia in Comune, sta ancora valutando se fare una lista sua o se entrare nella lista civica del presidente, ma in ogni caso l’ex 5 Stelle sarà della partita. L’unica cosa che potrebbe convincerlo a “tenersi in disparte”, è l’accordo forzato col Movimento 5 Stelle, che Bonaccini ancora insegue nonostante i ripetuti no di Luigi Di Maio: “D’accordo voler unire, ma dopo che ti hanno detto di no una volta, due volte, tre volte, basta così. Anche perché in Emilia Romagna i grillini non sono improvvisamente diventati statisti. Sono sempre quelli che dicevano no a tutte le infrastrutture“.

Salvini è già stato a Parma e promette di battere palmo a palmo la regione. Il Pd deve fare altrettanto? “Sì, senz’altro. Io guardo a Parma, dove la Lega fa un banchetto ogni sabato mattina, cascasse il mondo. Il Pd non ne fa mai. Poi certo, il Pd ha i circoli, ma se un circolo ha tre persone che si parlano addosso a che serve? Meglio fare un circolo per città con trecento persone e poi stare in strada, in mezzo alle persone. Salvini c’è già“.