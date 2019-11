L’assessore regionale ai trasporti Donini: “La fermata a Parma dei Treni ad Alta Velocità peggiorerebbe il servizio”. Campari (Lega): “Ennesimo niet della Regione contro Parma”

In un’intervista alla Gazzetta di Reggio Raffaele Donini, vicepresidente della Regione Emilia Romagna e assessore ai Trasporti, non lascia molte speranze per qualche treno ad Alta Velocità nella Stazione di Parma. Dichiara: “Diciamocelo chiaramente: l’Alta Velocità è un sistema che non può fermare in ogni città. Agli albori del progetto sull’Alta Velocità si è deciso di collocare proprio a Reggio Emilia la stazione intermedia in linea, tra Milano e Bologna, a seguito di una valutazione trasportistica e strategica. Un’ulteriore fermata in linea a Parma va vista, oltre che in termini di accessibilità, anche di ripercussioni sul servizio: la naturale conseguenza di una scelta in tal senso sarebbe quello o di un allungamento dei tempi di viaggio, con un peggioramento delle prestazioni del sistema Alta Velocità, o una distribuzione sulle due fermate dei treni con il conseguente calo dei numeri dei convogli in fermata. Attualmente ci sono dei servizi che collegano in modo diretto Parma con l’Alta Velocità, seppur sicuramente il fatto di utilizzare più mezzi rende per i cittadini parmensi il sistema non egualmente fluido”.

DALLA REGIONE, L’ENNESIMO NIET ALL’ALTA VELOCITA’ A PARMA

Campari (Lega): “Territorio discriminato dal PD, vinceremo ostruzionismo”

Apprendiamo dalla stampa che l’assessore regionale ai Trasporti Donini esclude la possibilità di una fermata dell’alta velocità alle Fiere di Parma sostenendo che Reggio basta e avanza e che allora fu scelta per motivi strategici.

Se non è troppo disturbo, ci piacerebbe sapere quali, se non la volontà di favorire un territorio che da sempre la Regione e il PD preferiscono a Parma.

L’uscita di Donini è l’ennesima riprova del poco amore della Regione per Parma e la sua provincia, le sue imprese, le eccellenza della food Valley, il suo tessuto socio culturale.

A differenza di Bonaccini, Donini e del PD in genere, noi non siamo miopi e sappiamo bene che l’attrattività turistica, economica e fieristica di Parma necessita di un collegamento AV e che la pianificazione permette tranquillamente di far fermare alcuni treni a Parma senza danneggiare né Reggio né il servizio.

Per quanto si arrocchi a difesa dei privilegi di altri territori, il PD regionale non riuscirà a bloccare lo sviluppo della zona ovest della regione per meri interessi elettorali. La capacità, la forza imprenditoriale e la caparbietà dei nostri territori vinceranno sul loro ostruzionismo. Il salto di qualità ci sarà a inizio anno, dopo che ci saremo liberati prima del PD in regione e dopo a Roma.

Così il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari vicepresidente della commissione Lavori pubblici del Senato.