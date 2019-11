Calvano (Pd): “Plastic tax? Plastic free? Facciamo un plastic meeting”

“In questi giorni si è parlato molto di plastic tax e di plastic free, perché allora non fare un bel “plastic meeting”, ovvero perché non mettere insieme chi in questi anni ha lavorato sul tema e ragionare sulle cose da fare per l’Emilia-Romagna?

Le forze del centrosinistra hanno già lanciato alcune proposte, l’assessore Gazzolo è al lavoro su una nuova delibera plastic free, il PD ha lavorato durante l’estate ad una proposta di legge seguita dalla collega Lia Montalti, sappiamo che anche il Movimento Cinque Stelle ha un proprio progetto di legge in tal senso, perché quindi non incontrarsi per trovare delle soluzioni che siano in grado di coniugare la sempre più necessaria tutela ambientale con la difesa dei posti di lavoro di un settore importante per la nostra economia regionale. Un incontro che abbia uno sguardo che non si fermi o sia finalizzato alle elezioni ma che sia rivolto innanzitutto al futuro della nostra regione e alle nuove generazioni”.

Lo dichiara il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano.