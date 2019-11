lta velocità a Parma, Gambarini (Cambiamo!): “Per la Regione siamo una provincia di serie B”

“La fermata dell’Alta Velocità a Parma peggiorerebbe il servizio? L’assessore regionale Donini chiude a qualsiasi possibilità di vedere un treno ad alta velocità fermarsi a Parma (LEGGI). Dice addirittura che peggiorerebbe il servizio. E non contento dice anche che la stazione di Reggio Emilia è perfetta, quando invece è persino difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Dalle sue parole capiamo quanto poco Bonaccini, la Regione ed il Pd siano interessati alla città di Parma e alla sua provincia. Questo a pochi giorni dalle altisonanti parole di Pizzarotti e Bonaccini che parlavano di una stazione alle Fiere o quanto meno di fermate a Parma in occasione di Parma2020. Parole che ancora una volta si rivelano una presa in giro. Ci ricordiamo che se l’alta velocità non ferma a Parma, alla faccia dei milioni spesi per l’interconnessione, è colpa del Pd che volle la stazione a Reggio e di Pizzaroti che non ha mosso un dito per portare un treno a Parma. Quindi se vogliamo evitare che Parma diventi sempre più una città di serie B, il 26 gennaio dobbiamo scegliere il cambiamento con Lucia Borgonzoni presidente. Dobbiamo mettere fine a una visione di Regione partitocentrica, ma dobbiamo cogliere tutte le opportunità di sviluppo. Quello dei treni alta velocità e delle infrastrutture in generale a Parma e nel Parmense è un problema serio, da affrontare e risolvere con buon senso con l’obiettivo di rendere più accessibile la città. L’alta velocità a Parma si può portare, basta volerlo. Ne gioverebbe tutto il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Ma a Bonaccini e ai suoi emissari Parma e il parmense interessano solo quando bisogna tagliare nastri”. Così Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale di Cambiamo! commenta le parole dell’assessore regionale Donini sul tema dei treni alta velocità a Parma.