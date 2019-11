Bioessere 2019 a Sala Baganza, per parlare di benessere a 360°

LOCATION STORICA ESCLUSIVA, 3 PIANI DI ESPOSIZIONE MOSTRA MERCATO, 4 SPAZI EVENTI, OLTRE 30 APPUNTAMENTI, TRA INCONTRI, WORKSHOP, DEGUSTAZIONI, COOKING SHOW, LABORATORI PER BAMBINI E DIMOSTRAZIONI. NUMEROSI PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE PER TRATTAMENTI E CONSULENZE PERSONALIZZATE: questi sono i numeri di Bioessere 2019, che alla sua seconda edizione si conferma come un appuntamento imperdibile per parlare di benessere a 360 gradi.

La manifestazione organizzata da Bi&Bi Eventi ed Ideares si terrà a Sala Baganza, nella magnifca location della Rocca San Vitale, il prossimo 16 e 17 novembre 2019. Questo week-end tutto dedicato al benessere psicofsico è realizzato anche grazie al patrocinio del comune di Sala Baganza e sarà un’occasione unica per incontrarsi e confrontarsi su tematiche attuali come salute, alimentazione naturale, trattamenti per il corpo olistici e e le pratiche dolci di benessere naturale.

Prendersi cura di sé, nel rispetto dell’equilibrio di corpo e mente, in armonia con la natura, queste saranno le parole chiave di una due giorni di appuntamenti e dimostrazioni: cooking show, degustazioni, laboratori, free class e presentazioni di libri, tra cui quella del famoso libro “Il Digiuno per Tutti” di Stefano Erzegovesi, vincitore del premio Bancarella Cucina 2019.

Ma non solo perché a Bioessere 2019 ci sarà il tempo anche di conoscere da vicino storie come quelle di Daniele Raco, comico della scuderia Zelig, che presenterà il suo libro “La Gallina” per raccontare il fenomeno della dipendenza dal gioco, di scoprire nella pratica discipline come il pilates, lo yoga, i vibranti suoni del Taiko, o ancora le flosofe del Qi Gong, dell’ayurveda o dello shiatsu e di fare acquisti in un market selezionato.

All’evento parteciperà anche il dottor Francesco Chiampo del Centro San Girolamo di Parma, polo di livello nazionale per la riabilitazione e la medicina fsica, che illustrerà i servizi del Centro, dalla spinometria per rilevare problemi della spina dorsale senza raggi x, alla fsioterapia, dal ricondizionamento muscolare al Pilates, fno all’esoscheletro HAL, di cui il centro parmigiano è esclusivista per l’Italia.

La manifestazione si terrà presso la prestigiosa location della Rocca dei Sanvitale a Sala Baganza, inserita nel circuito i Castelli del Ducato, sabato 16 e domenica 17 novembre, dalle ore 11:00 alle 19:00. Il biglietto di accesso avrà un costo di 5€ per l’entrata giornaliera (i bambini entro i 12 anni hanno l’ingresso gratuito), gli eventi in programma saranno ad entrata libera fno a esaurimento posti.

Nell’area esterna alla rocca sarà presente anche una proposta di street food che saprà premiare i sapori e anche la voglia di tenersi in forma, con proposte dolci e salate, vegetariane e gluten free, con prodotti a base di farine antiche, integrali e macinate a pietra.