Cantieri sequestrati, Occhi (Lega): “L’Amministrazione riferisca in Consiglio”

Quella del sequestro da parte della guardia di Finanza delle aree di proprietà del Comune di Parma “Vicofertile Nord” ed “Ex Althea dove sarebbero dovute sorgere case popolari e i relativi avvisi di garanzia, è una notizia che non avremmo voluto sentire. (LEGGI)

Con questi sono ben 4 i cantieri oggi sotto sequestro. Fermo restando la presunzione d’innocenza per tutte le persone coinvolte, qualche risposta politica credo sia dovuta.

Non si tratta di problemi isolati: urbanistica e lavori pubblici rappresentano un problema serio è abbastanza evidente: cantieri infiniti, disagi, scarse manutenzioni, non è che in Comune si prendano le decisioni con troppa faciloneria?

Anche nella migliore delle ipotesi, questo mette a rischio le casse del comune, crea danni alla città come il fermo prolungato dei lavori e, in questo caso, anche ai quei cittadini che aspettavano una casa.

Chiediamo che la Giunta riferisca in Consiglio Comunale sui criteri di programmazione e controllo in materia, con particolare riferimento ai casi più critici, in quanto riteniamo atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini.

Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale