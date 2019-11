Il Comune di Parma costituito parte civile nella vicenda della bambina di otto anni molestata

Il Comune di Parma vuole precisare che, come già in passato, per casi analoghi di violenze o abusi perpetrate ai danni di donne o minori, anche nell’ultimo episodio che ha riguardato una bimba molestata nel bagno del negozio della madre, si è costituito parte civile insieme ai famigliari della vittima. Costituzione che è avvenuta nel rispetto dell’articolo 6 (comma 3 ) del vigente Statuto, perseguendo la volontà di sostenere nella comunità e con tutti i mezzi a disposizione la lotta contro la violenza di genere, già dalla prima udienza, del 19 settembre scorso.

Oggi è stata data la notizia di un esito di patteggiamento del colpevole davanti al GUP (condannato a di due anni di reclusione). Il Comune di Parma, nei prossimi giorni, attiverà anche la procedura di intervento presso la Fondazione regionale vittime di reati per sostenere il recupero psicologico della vittima.