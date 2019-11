“Quanto vali?!” Arriva il corso di motivazione per capire quanto valiamo veramente

Ci siamo mai fermati un attimo a riflettere su quanto valiamo realmente? Abbiamo mai pensato di conoscerci meglio? Per trovare il coraggio di fare quelle scelte che non abbiamo mai fatto? O dire quello che non abbiamo mai detto? Di sentirci soddisfatti a fine giornata e al mattino carichi e pieni di energia per affrontare nuove sfide? E ancora siamo contenti di quanto guadagniamo? O pensiamo di meritare di più e non sappiamo come ottenerlo? Il corso di motivazione “Quanto vali?!” della giornalista e motivatrice Francesca Caggiati, che si terrà domenica 10 novembre dalle 14 alle 20 al centro culturale La Caplèra in Strada Costa Garibalda, 11 a Medesano (PR), nasce proprio per rispondere a queste domande.

< Qualche anno fa in seguito ad un mio percorso di crescita personale – spiega Francesca Caggiati – mi sono resa conto che molte persone, io per prima, non erano del tutto consce del valore che davano al proprio tempo e alle proprie competenze e alla difficoltà di tradurre entrambe in un valore qualitativo e anche quantitativo>. Capire cioè se quello che stiamo guadagnando per fare un determinato lavoro è congruo con la nostra formazione, le nostre capacità e le nostre competenze e con il valore e il beneficio che restituiamo all’azienda o al cliente per cui lavoriamo.

Nel momento in cui diventiamo consapevoli del nostro valore – che è già un primo passo molto importante – come possiamo trasmettere agli altri il valore delle nostre qualità e capacità insieme ad un giusto corrispettivo?

Durante il corso sarà possibile sperimentare vari modi per riuscire a riposizionarsi all’interno della propria azienda o addirittura cambiare lavoro. <Perché se l’obbiettivo è chiaro, applicando le giuste argomentazioni, si ottiene sempre, anche se magari non immediatamente, il risultato desiderato> afferma la motivatrice.

Il corso, prevalentemente pratico unito ad una breve parte teorica per veicolare alcuni concetti di base, è veramente rivolto a tutti. Ognuno di noi indipendentemente dall’età, dal titolo di studio o dalla posizione lavorativa può in qualunque momento della propria vita fermarsi un momento a riflettere analizzando la propria situazione e decidere di cambiare qualcosa nella propria vita.

Durante le esercitazioni saranno utilizzate molteplici tecniche riprese da discipline diversissime tra loro, che inducono tutte all’elaborazione mentale e all’atto pratico.

<Una full immersion di sei ore dove si lavorerà sodo mettendosi in gioco con se stessi e con gli altri per essere soddisfatti di sé stessi, delle proprie scelte e della propria vita.> spiega la Caggiati.

I posti sono limitati, massimo dodici persone. Per richiedere maggiori informazioni o per iscriversi contattate il 338 5219408 oppure scrivete a parmadavivere@gmail.com o visitate la pagina Fb Parma Da Vivere.