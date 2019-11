Alla mostra “Costellazioni Familiari. Dialoghi sulla libertà” di Palazzo del Governatore il concerto di Vanni Montanari e Donato D’Antonio

All’interno della cornice offerta dalla mostra di Gianluigi Colin “Costellazioni Familiari. Dialoghi sulla libertà”, in esposizione a Palazzo del Governatore fino al 1° dicembre, CePIM organizza, in collaborazione con la Fondazione Toscanini, uno speciale appuntamento con il Concerto di Vanni Montanari e Donato D’Antonio a Palazzo del Governatore, venerdì 15 novembre alle ore 17.

In occasione del concerto, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, l’accesso alla mostra sarà gratuito dalle ore 15.

Inoltre, dal 9 novembre: 10 euro biglietto intero e biglietto famiglia (due genitori con fino a due bambini), 5,00 biglietto intero, 3 euro under 26, 3 euro scolaresche. Calendario gratuità: venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15, sabato 16 novembre 2019.

Musicisti eclettici e solidali, si sono formati artisticamente con grandi maestri internazionali e suonano stabilmente assieme dal 1996. Si sono esibiti nelle principali città italiane ed all’estero (Slovenia, Croazia, Germania, Finlandia, Giappone, USA) nell’ambito di importanti festival, rassegne ed eventi musicali. Nel corso di questi anni hanno dedicato il proprio percorso artistico a specifici repertori musicali come l’Ottocento “biedermeier” (Rossini, Schubert, Carulli, Molino, Giuliani); La musica colta latino-americana (Villa-Lobos, Gnattali, Piazzolla, Assad, Ginastera, Guastavino); Il repertorio del novecento e contemporaneo (Ravel, Rodrigo, De Falla, Shankar, Bartok, Beaser, Corea, Zappa); Dedicato al Giappone (Takemitsu, Ogawa, Aki, Miyaghi). Nel 2007 hanno inciso “Fremito naturale”, presentato su Radio3 e Radio Slovenija, tenendo concerti su invito dell’Huragami Museum di Hagi (Giappone). Nel 2010 e nel 2014 hanno tenuto concerti e masterclass negli USA presso la Columbus State University, l’Hunter College di New York e la Susquehanna University (Pennsilvanya). Coinvolti nelle “nuove musiche”, partecipano attivamente a progetti artistici contemporanei e a collaborazioni con i compositori Gian Paolo Luppi, Mauro Montalbetti, Franco Cangini, Marco Biscarini, Francesco Telli, Paolo Geminiani, Rossella Spinosa, Shaefer Mahoney (USA), Martin Queralto (Argentina), Hideiko Hinohara (Giappone), esibendosi anche in prime esecuzioni assolute. Nel 2016 hanno realizzato “The Other voices” per l’etichetta londinese RMN music, ottenendo ottime recensioni dalla critica specializzata.



Programma

Carlos Guastavino, Encantamiento

Astor Piazzolla, Poema Valseado

Astor Piazzolla, da Histoires du tango “Bordel” , “Cafè”, “Nightclub”

Astor Piazzolla, Revirado

Carlos Gardel, Volver



Interpreti

Vanni Montanari al flauto e Donato D’Antonio alla chitarra