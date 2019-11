Tav a Parma, Lavagetto (PD)” Noi abbiamo sempre detto che si poteva fare, l’Amministrazione comunale diceva di no”

“Una bella notizia. E insomma… si può fare!!! L’interconnessione si può usare, funziona et voilà Parma ha l’alta velocità verso Milano.” Lo scrive il capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto commentando la notizia della Mini Tav Parma-Milano (LEGGI).

“L’abbiamo sempre detto – in buona solitudine – ma possiamo essere contenti anche per la gioia dell’amministrazione, visto che, fino a un anno fa, la risposta che ci dava su interconnessione e/o stazione in linea era ‘non se ne parla ‘ . Insomma meglio tardi che mai e su questo treno, sicuramente, c’è più posto che sul carro. Ora si dovrebbe insistere per avere più collegamenti anche verso Bologna. Noi faremo la nostra parte. Quanto alla stazione in linea, ben venga quando si farà (anni?) nel frattempo… Prendiamoci l’uovo aspettando anche la gallina.”