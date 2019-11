Primo incontro del Tavolo periodico di confronto “Parma Città Universitaria”

Si è tenuto oggi, nella Sala Giunta della Residenza Municipale, il primo tavolo di confronto periodico tra Consiglio degli Studenti, Comune di Parma e Università di Parma, introdotto grazie alla convenzione “Parma Città Universitaria”, siglata nello scorso maggio dal Sindaco e dal Rettore dell’Università di Parma.

Il tavolo, convocato dal presidente del Consiglio degli Studenti Yuri Ferrari, si è incentrato sulla tematica relativa alla vita notturna in particolar modo nelle zone del Teatro Regio e di Piazza della Pace, da poco restituita alla cittadinanza dopo un importante intervento di restauro.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi sull’argomento all’ordine del giorno con il sindaco Federico Pizzarotti e con Cristiano Casa, assessore al Commercio e alla Sicurezza del Comune di Parma. Un iniziale proficuo dibattito che ha portato interessanti spunti su cui lavorare nei prossimi mesi.

Presenti all’incontro anche Leonardo Spadi e Chiara Vernizzi, rispettivamente coordinatore e vice coordinatrice del gruppo di lavoro “Parma Città Universitaria” e Roberto Barani, direttore del Settore Servizi Educativi e dei rapporti gestionali nell’ambito del progetto per il Comune di Parma.

Il tavolo di confronto periodico è uno strumento permanente di partecipazione per gli studenti dell’Ateneo della nostra città, attraverso il quale avere la possibilità di convocare i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’Ateneo per approfondire tematiche di interesse per la vita studentesca all’interno della comunità cittadina.