Il profumo del panettone inonda tutto il centro storico della città

Sabato 9 e domenica 10 novembre in Via Verdi presso l’ex Sala Borsa della Camera di Commercio di Parma si e’ celebrata l’8^ edizione de” La tenzone del panettone” il tradizionale e singolare appuntamento che ancora una volta conferma che Parma merita il titolo di Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. Grazie agli ideatori, il Dott. Vittorio Brandonisio, l’Ing Massimo Gelati e l’Art Director Silvana Erasmi, 58 maestri pasticcieri provenienti da ogni parte d’Italia hanno potuto proporre le loro eccellenze pasticcere. Uno dei patron ha dichiarato che il premio conferito al …… e’ stato il suggello di un impegno corale che più che una competizione era l’occasione per far conoscere meglio un prodotto già tanto amato e gustato da tutti gli italiani.

L’Ing. Gelati ha sottolineato la crescita dell’evento che quest’anno ha coinvolto per ben due giorni maestri pasticceri selezionati che hanno proposto 104 tipi di panettoni. La dinamica Erasmi ha evidenziato l’aumento della presenza femminile e dei giovani nonché di una folta delegazione parmigiana.

E’ stato un vero e proprio successo che ha richiamato l’attenzione di centinaia di golosi e curiosi parmigiani che in due giorni hanno gustato tanti tipi di panettoni che si sfidavano per ben tre categorie: tradizionale, innovativo e al caffè.

Il primo giorno a giudicare sono stati chiamati 18 esperti pasticceri che hanno scremato la presenza dei 104 panettoni ” concorrenti” selezionando i migliori 30 che sono giunti alla finale di domenica. Per il giudizio finale sono stati coinvolti ben 20 giurati tecnici e 40 autorità cittadine il cui voto ha inciso per il 70% sull’esito della competizione . Infatti, tutta la popolazione giunta a degustare ha potuto piacevolmente esprimersi compilando delle schede la cui somma ha determinato il rimanente 30% della valutazione.

C’erano perfino 25 pasticceri giunti dal meridione a testimoniare che il panettone e’ un dolce non solo milanese, ma patrimonio dolciario di tutta la nazione. Da Tokyo e’ giunto Suzuki in simpatico e coraggioso pasticcere la cui presenza testimonia l’internazionalizzazione del più celebrato dolce natalizio. Quest’anno c’è stato spazio anche per la solidarietà ospitando il biscottificio Frolla che aiuta soggetti socialmente svantaggiati e l’ ANMIC Parma che lavora a favore delle persone con disabilità . In mattinata e’ stata votata anche la pasticceria con il miglior packaging. L’evento si è concluso con viva soddisfazione da parte di tutti pubblico, operatori, pasticceri ed espositori e ci si è dato appuntamento al prossimo anno per la nona edizione de ” La tenzone del Panettone” con una poesia appositamente scritta da Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo per celebrare una delle eccellenze della pasticceria italiana.

Viva viva tutto l’anno il panettone/

soprattutto se fatto con la giusta lievitazione/

la quale deve seguire ad una sana fermentazione/

che trova nel lievito madre la giusta soluzione;/

solo in tal modo si può assicurare una giusta conservazione/

ed il meglio di ogni tipologia di produzione/

per poter così piacere ad un gran numero di persone/

e poter essere servito in ogni occasione./

Ci vuole pazienza e una lunga lavorazione,/

inoltre, bisogna evitare ogni sorta di contaminazione/

per poterne gustare una fetta o anche solo boccone/

ed offrirlo ad un nobile o ad un simpatico barbone./

Si può e si deve consumare in ogni stagione/

così come fanno i francesi da Parigi fino a Lione/

perché non esiste festa o religione /

per non mangiare un fragrante panettone./

Con la sua destagionalizzazione ci sarà una vera rivoluzione/

e si potrà liberamente consumarlo in ogni occasione/

con tanta crema messa con un cucchiaione/

o farcendolo con dello squisito zabaglione./

Così facendo se ne può produrre anche un milione/

e a Parma verrà celebrato il campione,/

per ogni famiglia sarà motivo di gioia e di riunione,/

per stare insieme per una scorpacciata o una degustazione./

Tutti gli italiani hanno per lui una gran passione,/

qualsiasi sia la forma, la farcitura e la versione,/

fondamentale e’ avere una grande e tonda dimensione,/

perché al sol vederlo va via la depressione./

E’ importante incrementare la sua consumazione/

perché ciò aiuterà tutta la nazione/

infatti ci sarà bisogno di più collaborazione

e tutto ciò farà aumentare l’occupazione ./

Dai porta in tavola anche tu un buon panettone/

e con i tuoi ospiti farai un gran figurone,/

che tu abiti a Siracusa , a Roma o a Pordenone/

per tutto l’anno sarà motivo di festa e condivisione.

Raffaele Crispo & Elvis Ronzoni