Cardinali: “In arrivo una nuova Tac e un mammografo per l’Ospedale di Borgotaro e nuove apparecchiature diagnostiche per la provincia”

“Nel corso della Commissione Sanità di stamattina abbiamo approvato il Programma straordinario di investimenti in Sanità (primo e secondo stralcio), grazie al quale, con un cofinanziamento statale e regionale, sarà possibile dotare di nuove apparecchiature diagnostiche diversi ospedali della Provincia di Parma”.

A dichiararlo è il consigliere regionale Alessandro Cardinali, vicepresidente della Commissione assembleare “Politiche per la salute e politiche sociali”.

“Nello specifico – spiega Cardinali – con un primo intervento che prevede l’ammodernamento delle tecnologie, l’Ospedale di Borgotaro verrà dotato di una nuova Tac e di un nuovo mammografo. Altri mammografi sono previsti per gli ospedali di Fidenza, San Secondo Parmense e Parma”.

“Un secondo intervento prevede inoltre – continua Cardinali – l’acquisizione e l’installazione di una camera iperbarica nell’ospedale di Fidenza. Sono, inoltre, stati approvati altri interventi per il rinnovo, il potenziamento e l’innovazione delle tecnologie biomediche”.

“Si tratta di un investimento importante per il nostro territorio – chiosa Cardinali – , che dimostra l’intenzione da parte della Regione di continuare a ragionare in termini di qualità del sistema sanitario, con l’obiettivo di fornire ai cittadini tutte le risorse e le apparecchiature possibili e all’avanguardia per tenere alta l’asticella della nostra sanità”.