Giornata del diabete, Sbrollini: “Prevenire. Prevenire precocemente”

La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini partecipa alla giornata del diabete ribadendo un concetto fondamentale: “Prevenire. Prevenire precocemente. Questo serve per controllare la progressione della malattia ed evitare le sue principali complicanze”.

Continua la Sbrollini: “Ci sono nuove tecnologie che rappresentano una grande opportunità e nel contempo una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari di tutte le Regioni. Il diabete fa parte delle malattie croniche e colpisce oltre 3.2 milioni di persone che lo dichiarano. Purtroppo la stima in Italia parla di circa 5 milioni con un costo conseguente di 9 miliardi l’anno. Preoccupante la quantità di persone che non sanno di avere questa subdola malattia. I 73 decessi ogni giorno in Italia sono sintomatici della gravità del problema. Anche in Veneto la situazione deve essere tenuta sotto controllo. I dati parlano di almeno 300 mila persone malate di diabete ma altre 100 mila circa non sanno di esserlo. Bisogna mettere il paziente al centro e semplificare il suo accesso ai controlli ed agli strumenti di cura”.

Chiude la senatrice: “I medici di medicina generale possono svolgere un ruolo molto importante per affrontare questa malattia cronica. L’informazione è fondamentale. Così come l’educazione alimentare e la pratica sportiva fin da piccoli. A scuola si possono creare le migliori condizioni per preservare i cittadini da questo pericolo”.