“L’arte di raccontare l’arte”: incontri con la professoressa Eles Iotti

Martedì 12 novembre ha riscosso molto successo il primo incontro della rassegna: “L’arte incontra l’arte” che si è tenuto presso l’aula congressi del dipartimento di scienze economiche ed aziendali dell’Universita’, grazie alla relatrice, la professoressa Eles Iotti, che ha parlato di Andrea Mantegna della sua vita e delle sue opere.

Alla presenza di un pubblico attento e fortemente coinvolto, la nota storica d’arte cittadina ha dato delle pennellate di quello che e’ stato il percorso artistico di un genio della pittura e dell’incisione che tanto ha lasciato in varie città del nord Italia.

A dire della Professoressa Iotti, il Mantegna e’ colui che ha dato testimonianza dell’arte e dello stile rinascimentale anche a nord degli Appennini, smentendo coloro che dicono che il rinascimento si sia espresso artisticamente solo da Firenze in giù. La lezione sul Mantegna non e’ stata didattica ma ha interessato molto i presenti in aula per il tono fluido e discorsivo della relazione e per aver toccato vari aspetti della vita dell’artista. La Iotti ci ha fatto apprezzare del Mantegna soprattutto la sua particolare classicità archeologica, ma ancor più l’applicazione della prospettiva che imparò da Donatello.

Per altri tre martedì, sempre nella bellissima aula di via Kennedy ci saranno altri incontri che avranno come focus altri grandi artisti e precisamente il 19 novembre si parlerà di Leonardo come artista, inventore, scienziato, filosofo e architetto in una parola ” genio dell’umanità” in quanto il 2019 e’ stato l’anno dedicato all’istrionico artista di Vinci.

La settimana successiva, il 26 novembre, sempre alle ore 21 si discorrerà del grande Raffaello, maestro ed emblema del rinascimento che con la sua opera ha segnato un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi. Proprio il 2020 sarà dedicato al grande pittore urbinate e già in tutta Italia sono previste mostre e manifestazioni.

Infine nel quarto ed ultimo incontro la Iotti ci relazionerà su Francesco Hayez che con il suo stile ha mostrato sensibilità romantica e al tempo stesso classicheggiante e accademica.

In tante occasioni, la storica d’arte parmigiana ci ha illuminato circa gli artisti parmigiani, le perle della nostra città, le chiese e i monumenti gioiello di Parma non trascurando interventi e riflessioni su particolari figure rappresentate nell’arte come le donne o i paesaggi.

Ancora una volta la professoressa Iotti ci accompagna per mano in un viaggio alla scoperta dell’arte trattando contemporaneamente dell’antico e dell’assoluto così come del reale e dell’ineffabile che appartiene non solo alla vita dei grandi artisti, ma anche a quella di tutti noi.

Raffaele Crispo & Elvis Ronzoni