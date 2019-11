Parte la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni con un Paladozza pieno. Grande manifestazione in Piazza Maggiore contro Salvini

Matteo Salvini ha dato il via alla campagna di Lucia Borgonzoni riempendo il Palazzetto dello Sport Paladozza di Bologna.

“L’obiettivo è restituire speranza, futuro e libertà d’impresa a tutti gli emiliano-romagnoli e tornare al governo a livello nazionale. Sono orgoglioso che la Lega sia protagonista di questa nuova speranza, per l’Emilia, la Romagna e l’Italia”, ha esordito Salvini, auspicando “un cambiamento a livello locale, però anche un cambiamento a livello nazionale, perché questo è un governo fondato su tasse, sbarchi, manette e povertà”. Un governo, ha aggiunto, “che fa scappare le imprese e nemico degli italiani e quindi l’obiettivo è restituire speranza, futuro e libertà. Siamo al fianco delle tante cooperative vere in Emilia Romagna, a quelle sociali che aiutano per davvero le persone. Con loro vogliamo lavorare. Non siamo al fianco delle false cooperative.”

Guarda sotto il video di tutta la manifestazione (intervento di Salvini nella parte finale)!

Presenti per sostenere Lucia Borgonzoni anche i Governatori del centrodestra di altre regioni italiane.

“Tra i primi provvedimenti ci sarà l’attenzione ai più deboli, gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto” ha detto la Borgonzoni. “È ora di dire basta! Viviamo in una Regione carente nelle infrastrutture, serve rendere centrale la nostra terra. Serve, attraverso accordi con le altre Regioni, diventare la “Regione dei due mari”. Serve poter far spostare velocemente da una costa all’altra le persone, e anche le merci.”

In contemporanea si è svolta una mobilitazione in contrapposizione alla manifestazione della Lega nata via social che ha richiamato in Piazza Maggiore, nel cuore di Bologna, migliaia di persone. Tutte, sfidando la pioggia, con una sardina, vera, disegnata, stampata su una maglietta, su un cappello o su un cartellone.