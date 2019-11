Raccontare l’eccellenza: l’importanza dell’informazione per far conoscere meglio il territorio

Presso la sala dei concerti della Casa della Musica si e’ tenuto un interessantissimo convegno, organizzato dall’ANSA con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione dell’Unione Parmense degli Industriali, sull’importanza che hanno gli organi di stampa nel raccontare le qualità e le caratteristiche di un territorio.

Il convegno, che si è tenuto alla presenza di una sala gremita e interessata, e’ stato aperto dai saluti del Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il quale ha detto che per lui l’eccellenza non e’ solo data dalla produzione, ma dal sapersi muovere insieme, coordinare le risorse e fare rete comune.

Il primo cittadino ha individuato nelle sinergie gli obiettivi da raggiungere e l’eccellenza da raccontare.

Dopo il saluto di Pizzarotti ci sono stati tantissimi ed interessanti interventi tutti coordinati da Leonardo Nesti, responsabile della sede ANSA di Bologna. L’amministratore delegato dell’agenzia di stampa più importante d’Italia, Stefano De Alessandri, ha fatto presente che l’incontro di Parma e’ il primo del secondo tour di appuntamenti che porterà uno stuolo di operatori e addetti alla stampa in giro per l’Italia, questa volta non più nei capoluoghi di regione, ma in altre città leader dell’economia.

Anche i presidenti dei due consorzi delle massime eccellenze parmigiane, ossia il prosciutto e il parmigiano-reggiano si sono compiaciuti del fatto che Parma sia stata la prima città di questo nuovo tour che prevede anche un nuovo format degli incontri.

Il Direttore dell’ANSA ha sottolineato che bisogna saper raccontare bene il proprio territorio e questo non e’ utile solo a far conoscere il meglio della propria produzione, ma e’ anche il segreto affinché un giornale resti ben radicato alla realtà locale. L’ANSA e’ il miglior veicolo per far sì che anche un prodotto di un piccolo paese sia conosciuto in tutto il mondo.

Anche la Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali, Annalisa Sassi, ha fatto presente la necessità di affrontare le sfide lasciando nulla al caso perché nulla e’ scontato e la nostra provincia deve continuare a tenere vivace ed attivo questo momento storico in cui Parma sta scaldando i motori in previsione di Parma 2020.

A tal uopo l’Assessore alla Cultura Michele Guerra ha detto che Parma vuole essere moderna in tutte le sfide ed anche in quella della comunicazione; pertanto, il 3 dicembre a Milano, alla presenza del Ministro Franceschini ci sarà la presentazione del programma di Parma capitale italiana della cultura 2020, e questo sarà il trampolino di lancio per una lunga serie di eventi e iniziative.

Tutti gli altri intervenuti hanno evidenziato la forte vocazione industriale del nostro territorio sia nel settore agro-alimentare che in quello manifatturiero e del trend in continua crescita dell’economia locale. L’incontro si è concluso con le considerazioni che le eccellenze se ben raccontate e comunicate possono portare sempre più in alto un territorio, creano un doppio legame tra questo, i lettori e gli organi di stampa e infine contribuiscono a vincere ulteriori sfide superando gli ostacoli.

