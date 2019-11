Pizzarotti sul palco del Pd: “Serve coraggio, non alleanze di comodo”

“Sono stato invitato dal Partito Democratico a parlare dal palco di “Tutta un’altra storia”. Guardando a tutto il popolo del centro-sinistra ho detto che per tornare a rappresentare veramente gli italiani delusi e sfiduciati deve finire il tempo di avere paura dell’avversario, delle alleanze di comodo o di opportunità, dei percorsi timidi nelle scelte valoriali e ideali sul campo dei diritti, del lavoro e sul futuro dell’Italia.”

Lo scrive il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina facebook.

“Per rappresentare gli italiani serve avere coraggio e non inseguire la paura e i temi di chi ogni giorno la cavalca. I tempi sono maturi per rimettersi in marcia casa per casa, strada per strada, metro per metro, perché come diceva un grande del secolo scorso: quando tutto è o appare perduto, bisogna mettersi all’opera e ricominciare dall’inizio.”