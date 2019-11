Il Comune di Parma festeggia i 100 anni di Pierina Bandini

Insieme all’abbraccio affettuoso dei famigliari anche l’Amministrazione Comunale era presente al traguardo del secolo di Pierina Bandini.

Nell’abitazione di Via Langhirano un colorato mazzo di fiori e la medaglia personalizzata della città di Parma sono state consegnate alla longeva parmigiana dalla Consigliera Comunale Valeria Ronchini. Dopo i difficili anni della guerra, il marito Ezio è stato imprigionato per due anni in un campo di lavoro tedesco, i due coniugi hanno dato vita ad un’impresa artigianale che è ora nelle mani dei due nipoti Michele e Luca.

Pierina grande rezdora che arrivava a preparare per la tavola delle feste anche mille anolini è in attesa per i primi mesi del 2020 della terza bisnipote che si chiamerà Alice.