200 studenti delle scuole secondarie a “Engineers lead the way!”

Ha avuto grande successo l’evento “Engineers lead the way!” che si è tenuto lo scorso 15 novembre nella Biblioteca Politecnica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma. La manifestazione, inserita all’interno del Festival della Cultura Tecnica 2019, era rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di Parma e province vicine con lo scopo di sensibilizzarli nei confronti delle discipline ingegneristiche, in vista delle scelte per gli studi universitari.

Grazie a dimostratori e simulatori, i duecento studenti che hanno partecipato all’incontro si sono potuti avvicinare a tecnologie quali Virtual and Augmented Reality, Radio-frequency Identification, Robotica, Formula SAE, turbine per la generazione di energia elettrica e molte altre ancora, grazie alla collaborazione di tutor, ricercatori, dottorandi e docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, sotto la supervisione del coordinatore del progetto Ingegneria.POT, prof. Andrea Volpi.

Sono state proposte lezioni zero su argomenti che i partecipanti potranno approfondire con gli studi universitari, le quali hanno riscosso grande successo, a giudicare dalle aule piene e dalle numerose domande su dubbi e curiosità. Parallelamente, altri momenti istruttivi e di grande importanza sono stati tre seminari grazie ai quali sono stati presentati i test di ammissione propedeutici all’ingresso dei corsi di laurea in Ingegneria, il Questionario sulle Strategie d’Apprendimento e le indicazioni per un corretto metodo di studio.

Ancora una volta l’Ateneo di Parma si è dimostrato attivo e attento alle tematiche di orientamento in ingresso, che servono ad aiutare i futuri studenti universitari verso una scelta informata e consapevole del proprio percorso.

I duecento studenti che hanno partecipato all’iniziativa provenivano da istituti scolastici di Parma (140), Fidenza (22), Langhirano (12), Cremona (17), Viadana (7) e Reggio Emilia (2).