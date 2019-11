Maltempo, il Comune di Colorno attiva il Centro Operativo Comunale

Il sindaco di Colorno Christian Stocchi ha attivato il Centro Operativo Comunale per essere pronto a rispondere all’allerta meteo arancione prevista per domani (martedì) a causa delle piogge.

Stocchi ha inviato alla Redazione la seguente nota: “Alla luce dell’allerta arancione e delle forti precipitazioni previste, ho deciso di attivare il Centro Operativo Comunale. Tale attivazione è precauzionale in quanto al momento non si registrano livelli di criticità, ma l’evoluzione delle condizioni meteo prevista nelle prossime ore induce a monitorare eventuali situazioni problematiche per un pronto intervento della protezione civile anche sulla rete secondaria. Allo stesso tempo abbiamo attivato la chiamata di avviso rivolta ai residenti in golena. Continueremo a informare all’evolversi della situazione.”