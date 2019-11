“Accodiamoci alle idee di Bologna e scendiamo in piazza anche noi a Parma! Lunedì 25 Novembre 2019 mettici la faccia anche te, ritroviamoci in Piazza Duomo alle h19 e facciamo vedere che anche #parmanonsilega .

Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto.

Creiamo la nostra manifestazione pacifica a Pärma! P.s. Anche in caso di pioggia non vi scoraggiate, siamo pur sempre sardine.”

E’ questo il messaggio Facebook che gli organizzatori hanno lanciato su Facebook.