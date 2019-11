Gruppo (Pd): “Il Comune di Parma sostenga l’impianto biometano di Gavassa a Reggio Emilia”

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha proposto una mozione a firma Sandro Campanini, a sostegno della realizzazione dell’impianto IREN Ambiente di compostaggio e biometano a Reggio Emilia (località Gavassa), che funzionerà interamente col trattamento e riciclo dei rifiuti organici e del verde da raccolta differenziata delle province di Parma e di Reggio Emilia. Per quanto riguarda Parma, la produzione di frazione organica umida da rifiuti solidi urbani (FORSU) è stimata in 19.882 tonnellate per il comune e in 35.000 tonnellate per la provincia, mentre la produzione di rifiuti vegetali urbani si attesta a 5.831 tonnellate per il comune e a 17.300 per il territorio provinciale.

La mozione è già stata discussa approfonditamente in Commissione il 18 novembre ed è all’ordine del giorno del Consiglio il prossimo lunedì 25 novembre.

L’atto impegna la Giunta comunale a sostenere in tutte le sedi istituzionali e societarie la realizzazione dell’impianto quale completamento e riequilibrio della dotazione impiantistica di smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Parma e Reggio Emilia e ad attivarsi col gestore della raccolta rifiuti affinché ci siano ricadute positive sul piano tariffario per i cittadini di Parma in particolare per lo smaltimento della FORSU.

L’impianto, tecnologicamente avanzatissimo, rispetterà pienamente tutti i parametri ambientali e rappresenta un ottimo esempio di economia circolare. La sua realizzazione, oltre a rientrare in una logica di doveroso equilibrio tra territori, è in linea con gli obiettivi regionali, nazionali ed europei connessi con l’uso efficiente delle risorse, la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, la produzione di energia rinnovabile, il riciclo e la valorizzazione della sostanza organica.

Gruppo consiliare Pd

Parma