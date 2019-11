INTERVISTA – Francesco Zanaga: “A Parma Italia Viva cresce di giorno in giorno”

Intervista a Francesco Zanaga, coordinatore dei Comitati Renzi Azione Civile ed esponente di Italia Viva di Parma.

Quale sarà il ruolo di Italia Viva alle prossime elezioni regionali dell’Emilia Romagna? Vi presenterete con una vostra lista o dentro la lista di Bonaccini?

Stefano Bonaccini merita di essere rieletto per come ha lavorato. Noi siamo al suo fianco ma non presenteremo il simbolo. Dobbiamo essere chiari: oggi le elezioni regionali in Emilia Romagna sono per eleggere Stefano Bonaccini o Lucia Borgonzoni, il confronto deve rimanere qui e fra questi due candidati. Da cittadini metteremo in campo innanzitutto le nostre idee per migliorare l’Emilia Romagna. Vogliamo essere sui contenuti e quindi siamo partiti con i tavoli di lavoro, per attivare la partecipazione e affermare il ruolo attivo delle persone. Al centro della nostra agenda ci sono le famiglie e un piano “shock” per l’economia fatto di investimenti per le infrastrutture.

Queste elezioni regionali appaiono piuttosto incerte. Tu come le vedi?

I miei pensieri sono quelli di un padre e di un maestro di scuola, sono convinto che occorra aiutare innanzitutto le famiglie e i lavoratori. Questa Amministrazione regionale ha il merito di aver svolto un lavoro che ha portato risultati incontestabili, dalla crescita produttiva al sistema di welfare che rappresenta un modello di riferimento nazionale. Auspico che con il presidente Bonaccini si possa realizzare la visione del Family act nella nostra Regione. Famiglie che, come dice il ministro Elena Bonetti, devono essere più protagoniste, più eque e più ricche. In Emilia Romagna ci sono tutte le condizioni per diventare pionieri e costruire un modello integrato che parte dal sostegno alla natalità, dal piano casa, dal lavoro, dall’assistenza sanitaria, passando per tutti gli attori sociali coinvolti, la scuola in primis. Questa Regione può essere la culla di un nuovo grande “patto fra generazioni” necessario per garantire il futuro di tutti in questo Paese.

Per ogni iscritto piantiamo un albero e anche nella nostra provincia ne metteremo tanti

Italia Viva è un partito di centrosinistra?

Dire no ai 20 miliardi che saranno spesi da una misura ingiusta come “quota 100” per investire quelle stesse risorse sul Family act e aiutare milioni di italiani è riconducibile a quale categoria? Italia Viva nasce per innovare l’offerta politica e dare risposta a chi non si riconosce nel peggiore assistenzialismo da una parte e nella destra anti europeista dall’altra. La politica non può continuare ad essere una “gara di like”, serve serietà. I nostri valori sono sempre gli stessi che ci hanno guidato in questi anni, dalle riforme sui diritti civili, al progetto degli Stati Uniti d’Europa fino alla difesa della democrazia liberale.

Come sta andando l’organizzazione del partito a Parma?

A Parma stiamo crescendo ogni giorno, c’è molto interesse e in questi mesi abbiamo costruito un gruppo importante. Non siamo e non saremo il partito dell’organigramma ma un gruppo di persone che vivono l’impegno civile e politico con piacere. Per ogni iscritto piantiamo un albero e anche nella nostra provincia ne metteremo tanti.

Quali saranno i prossimi appuntamenti di Italia Viva a Parma?

Stiamo organizzando altri momenti di elaborazione politica con i nostri tavoli di lavoro in città e nei comuni della provincia. Intanto l’invito è a iscriversi sul sito www.italiaviva.it e mettersi in contatto con noi attraverso la pagina facebook Italia Viva Parma o con whatsapp al numero 3703006657.

Andrea Marsiletti