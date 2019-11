Bonaccini a Borgotaro: “Siamo pronti a riaprire i punti nascita”

“Siamo pronti a riaprire i punti nascita. L’ho detto più volte, ma lo ribadisco oggi nel giorno in cui a Borgotaro, appennino parmense, ho incontrato un Comitato di cittadini che chiedono la riapertura del loro punto nascita, confrontandomi con loro.”

Lo scrive il Presidente della Regione Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook: “Per riuscirci devono cambiare i parametri nazionali fissati da una norma del Governo Berlusconi del 2011, per la quale sotto i 500 parti annui vanno chiusi. Come presidente della Conferenza delle Regioni, per quasi un anno e mezzo ho chiesto un incontro al Governo precedente per discutere su come eventualmente modificare i requisiti richiesti, mettendo sempre al primo posto la sicurezza della mamma e del nascituro.

Non ho mai ricevuto risposta. Perché? Lo chiedo anche a Lucia Borgonzoni, che in tutti questi mesi ha sempre taciuto sull’argomento pur facendo parte del Governo che avrebbe già potuto cambiare le cose. E spieghi anche il motivo per cui in Lombardia, modello al quale dice di ispirarsi, i punti nascita non sono stati riaperti

Ho già chiesto un incontro all’attuale ministro della Salute, Speranza, per fare passi avanti concreti e rispondere a esigenze dei cittadini e dei territori. Le chiacchiere le lascio ad altri.”