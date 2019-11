“Tutti in coro” con i Vox Canora

Sabato 23 novembre alle ore 21 andrà in onda sulle frequenze di Antenna3, una trasmissione che sicuramente sarà molto seguita non solo in Lombardia, ma in tutto il bacino della pianura padana il cui titolo è ” Tutti in coro” e che racconta la storia, le emozioni e le avventure di centinaia di cori italiani.

I Vox Canora Ensamble Vocale sarà la prima compagine di Parma a partecipare a tale programma televisivo che vedrà tra i protagonisti tutti i cori associati FENIARCO ( Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali): cori misti, cori a voci pari maschili e femminili, ensamble, gruppi vocali, cori di voci bianche, cori scolastici e cori giovanili con cantanti che non abbiano più di 19 anni.

Nella prima fase del programma sono stati invitati circa 100 cori che vedremo esibirsi ogni sabato sera e che potranno scegliere di portare un repertorio che spazia dal sacro al profano fino al popolare, oppure un reportorio con brani pop, gospel e spiritual. Proprio questo ultimo repertorio e’ stato portato negli studi televisivi milanesi dai Vox Canora che dal 2000 costituiscono una delle realtà corali più interessanti e innovative del panorama musicale della nostra città.

I Vox Canora sono diretti dal 2008 dal Maestro Monica Lodesani che ha condotto con capacità, fermezza ed estro il gruppo in una lunga e numerosa serie di esibizioni e manifestazioni. Tanti sono gli eventi importanti ai quali hanno preso parte i Vox Canora tra questi sicuramente ricordiamo l’avere inciso la colonna sonora del film ” L’uomo che verrà ” e l’aver collaborato col Nausica Opera International.

Ma nel loro percorso i Vox Canora hanno più volte mostrato solidarietà ed attenzione a varie necessità della nostra città così come quando si sono esibiti al Teatro Regio di Parma per raccogliere fondi a favore del Centro Giovani Montanara colpito dall’esondazione del torrente Baganza. Motivo d’orgoglio per i ” ragazzi e le ragazze” di Monica Lodesani e l’aver partecipato più volte alla rappresentazione dello Stabat Mater composto dallo stimatissimo Maestro Giovanni Veneri . I Vox Canora hanno partecipato a più concorsi corali internazionali come quello che si è tenuto a Riva del Garda nel 2015 e a Verona nel 2017. Nel 2016 il coro si è esibito nella bellissima rassegna del Festival Internazionale di Cori che si è tenuta ad Opatja in Croazia.

Sabato 23 canteranno 4 brani del loro vario e ricco repertorio :

True Colors, Fix You , Viva la Gaga, Give peace a chance” poi la loro esibizione sarà valutata da una specifica giuria composta da: un personaggio di spettacolo scelto dalle emittenti, un musicista del panorama nazionale ed un maestro di coro. Alla terza ed ultima fase potranno accedere solo 24 cori che potranno cantare un brano a libera scelta e un brano suggerito dagli autori. Non ci resta che fare le congratulazioni ai Vox Canora e rivolgere a loro i nostri migliori auguri.

Raffaele Crispo