La Polizia Locale visita i commercianti dell’Oltretorrente per raccogliere le loro segnalazioni

Prende forma l’attività degli operatori di Polizia Locale impiegati nel distaccamento in Oltretorrente in Via Bixio. Nel periodo dall’11 al 21 di Novembre gli agenti impegnati in Oltretorrente hanno presidiato il territorio coprendo le vie principali, via Bixio, via D’Azeglio, Piazzale Picelli, via Imbriani, via Inzani e Piazzale Matteotti, via Bixio visitando 31 esercizi commerciali. L’obiettivo delle visite è di raccogliere le segnalazioni di commercianti e cittadini principalmente inerenti a situazioni di degrado e di sicurezza. Inoltre sono stati effettuati 11 controlli di Polizia Stradale mirati alla sicurezza che hanno visto 88 veicoli controllati, 107 identificazioni, 41 sanzioni e 3 veicoli rimossi dal territorio perché abbandonati. L’attività di incontro presso gli esercizi commerciali proseguirà nelle prossime settimane.

“Gli obiettivi principali del Distaccamento sono creare un costante presidio nelle vie dell’Oltretorrente e tra le 13.30 e le 15.00 ricevere l’utenza accogliendo così le segnalazioni e le richieste di informazioni poste da parte dei cittadini. Dal controllo sul territorio dato dal vigile di quartiere, dalla presenza sul territorio data dal Distaccamento della Polizia Municipale e dalle azioni messe in atto in collaborazione con gli Operatori del Nucleo Commercio della Polizia Locale, con i Servizi Igiene degli Alimenti e Igiene Pubblica dell’AUSL, con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine emergono risultati soddisfacenti. Invito la cittadinanza, i commercianti a continuare a confrontarsi con gli agenti della Polizia Municipale anche quando li incontrano durante i controlli sul territorio. Combattere il degrado ed eliminare i fattori che deturpano la sicurezza della nostra città è un processo che fatto insieme con la collaborazione della cittadinanza. Le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti sono di grande supporto all’azione di controllo messa in atto dagli agenti della Polizia Municipale e vanno ad aggiungersi all’importante opera svolta sul territorio dai rappresentanti del CCV e dei Gruppi di Controllo di Vicinato con cui ci rapportiamo costantemente e a cui va il nostro ringraziamento” – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa.