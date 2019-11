Profumo di Natale: la nuova performance artistico olfattiva gustativa di Hilde Soliani

Venerdì 29 novembre alle ore 20.00 al Ristorante Rosa Croce in via Pasini, 20 a Parma andrà in scena la nuova performance artistico olfattiva e gustativa di Hilde Soliani.

Un’artista e performer eclettica e innovativa, creatrice di profumi per grandi maison dell’alta moda e antesignana di progetti all’avanguardia legati alle neuroscienze in collaborazione con importanti Università e chef stellati, come le bolle di sapone commestibili, il gelato profumato e il Tulippone, il panettone profumato che si mangia creato dal maestro pasticcere Andrea Tortora e che sarà tra i protagonisti della serata di Hilde Soliani.

Bendati i commensali verranno accompagnati in un viaggio di degustazione multisensoriale dell’olfatto e del gusto molto particolare e suggestivo.

La Soliani, che spazia dalla creazione di profumi ispirandosi ai piatti degli chef stellati, al teatro, passando anche dalla pittura, creerà dal vivo un quadro profumato con una performance inedita e molto originale.

A seguire la cena con menù appositamente creato dallo chef Vincenzo Di Grande, già stella Michelin nel precedente ristorante dove lavorava prima di approdare dal settembre scorso al Rosa Croce di Parma, che propone un entrée un budino di spinaci con salsa erborinato e pistacchio, come primo gli gnocchi con rape rosse, mazzancolle e dragoncello e come secondo un manzo piemontese affogato con un’emulsione di broccoli al fumo, ravanelli e patate al timo e senape, accompagnati da vini locali. Come dolce il Tulippone, panettone profumato che riproduce la fragranza creata dalla Soliani “il tuo Tulipano – rosso”.

Un’esperienza per tutti, ma con un ristretto numero di posti disponibili. Per ulteriori informazioni e per aderire – è necessaria la prenotazione – contattare il 338 5219408, visitare la pagina Fb “Parma Da Vivere” oppure scrivere a parmadavivere@gmail.com.