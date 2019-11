Parma DisAbility week: dieci eventi per la cultura della disabilità

Dieci eventi a tema disabilità rappresentano il programma della “Parma disAbility Week”, prima edizione di una rassegna che ha l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso del nostro territorio. Un calendario ricco di iniziative, promosso da Consorzio Solidarietà Sociale e Anmic, con la collaborazione di altre quindici realtà associative, cooperative e istituzionali: Cepdi, CSS Lavoro, Tuttimondi, Polisportiva Gioco, Stone Temple, Avalon, Fa.Ce. Onlus, Liberi di Volare, Pedemontana Sociale, Coop La Bula, Agenzia regionale Lavoro, Comune di Fidenza, Comune di Salsomaggiore, Complesso monumentale della Pilotta, L’Anello Mancante, Angsa Parma, Movimento Apostolico Ciechi.

La manifestazione, che ha il patrocinio di Provincia e Comune di Parma, è stata presentata oggi nella sede provinciale dell’Anmic, alla presenza di Walter Antonini, presidente di Anmic Parma, Fabio Faccini, presidente del Consorzio Solidarietà Sociale, Diego Rossi, presidente della Provincia di Parma, Laura Rossi, assessora al Welfare del Comune di Parma.

Centrale è il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, quando avrà luogo (ore 18, auditorium dell’Assistenza Pubblica) il Premio Anmic Parma, che, alla sua quarta edizione, sarà consegnato ad Annalisa Dall’Asta (sezione “Persona con disabilità”), coordinatrice didattica della Scuola di Edith, ed Emilia Wanda Caronna (sezione “Persona abile”), delegata per il Rettore a fasce deboli, studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento dell’Università di Parma.

Tra gli appuntamenti più attesi, il Premio Qualità Sociale d’Impresa “Luisa Sassi”, in programma giovedì 5 dicembre, dalle 10 alle 13, all’Auditorium del Carmine. Organizzato da Consorzio Solidarietà Sociale, in collaborazione con Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, Css Lavoro, Anmic e il sostegno di Fondazione Cariparma, è l’occasione per premiare aziende profit e no profit che hanno assunto persone con disabilità oltre l’obbligo di legge o attraverso percorsi virtuosi. La cerimonia sarà anticipata da una tavola rotonda sul tema del collocamento lavorativo mirato che vedrà, tra i partecipanti, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Attorno questi due eventi, il resto del programma, presentato dagli organizzatori dei singoli eventi, tra l’anteprima di venerdì 29 novembre e domenica 8 dicembre, con sport, cinema, convegni, visite guidate, laboratori, premi, inaugurazioni e santa messa. Prova di arrampicata adattata, match di basket in carrozzina, proiezione di un documentario sull’inserimento lavorativo delle persone disabili, riflessioni su progetti innovativi per la disabilità, due premi, una visita guidata gratuita a Teatro Farnese, biblioteca Palatina e Galleria nazionale, l’inaugurazione della nuova sede di Digitarlo, un convegno sui percorsi di vita, una Santa messa unita ad una riflessione sulle disabilità sensoriali: sono tante le opportunità per affrontare il tema della disabilità.

La “Parma disAbility Week” è un calendario di eventi, tutti ad eccesso libero e gratuito, che coinvolge la città e alcuni Comuni della Provincia (Fidenza, Collecchio, Salsomaggiore e San Secondo), con una programmazione che nasce dall’impegno di tante realtà associative e cooperative e che ha la condivisa finalità di sensibilizzare la comunità sui molteplici temi che riguardano la disabilità.

Le dichiarazioni:

Walter Antonini, presidente Anmic Parma: “L’idea è quella di fare rete, mettersi insieme e cercare di avere più forza dall’essere uno di fianco all’altro, ognuno con la propria identità e le proprie attività, nel divulgare correttamente la cultura della disabilità attraverso eventi che toccano vari ambiti e a cui la cittadinanza è invitata a partecipare in maniera libera e gratuita. Col Premio Anmic cerchiamo di dare il giusto riconoscimento a chi ha accresciuto il valore culturale e civile della nostra comunità grazie alle proprie azioni sul fronte dei diritti delle persone con disabilità”.

Fabio Faccini, presidente del Consorzio Solidarietà Sociale: “Il rapporto con Anmic rappresenta una partnership importante nello sforzo comune di promuovere l’inclusione sociale e l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Parma Disability Week è il prodotto di una azione di rete positiva, che Anmic e Consorzio hanno coordinato, e coinvolge tante realtà culturali, associative e istituzionali del nostro territorio. L’obiettivo è dare visibilità a pratiche, sensibilità ed esperienze virtuose di cui la nostra comunità è ricca.

Laura Rossi, assessora al Welfare del Comune di Parma: “Fa molto piacere sapere che ci sono realtà che sono riuscite a creare un calendario così ricco di eventi. Le Istituzioni talvolta sono in affanno ed è bello sapere che ci sono persone sul nostro territorio che pensano all’importanza di focalizzare l’attenzione su temi così importanti. Siamo impegnati a mantenere alto il livello dei servizi, in un periodo in cui le risorse non sono mai abbastanza e in un contesto sociale e culturale in cui sembra che le differenze vengano esasperate e non appianate come dovrebbe essere”.



PARMA disABILITY WEEK

Il programma

venerdì 29 novembre

h. 12.30-14

Special Climb Open Day

Parma – Palestra Stone Temple

Prova gratuita di arrampicata sportiva adattata. Prenotazioni obbligatoria: info@tuttimondi.it

Organizzatori: Tuttimondi, Stone Temple, Avalon

Sabato 30 novembre

h. 18

Wheelchair basket serie B

Parma – Palaciti

incontro di wheelchair basket di serie B Laumas GiocoParma vs Amca Hs Varese. A seguire terzo tempo.

Organizzatore: Polisportiva Gioco.

Lunedì 2 dicembre

h. 20.30

Lavorare stanca?

Fidenza – Teatro Magnani

Documentario sulle esperienze lavorative delle persone disabili a Parma e provincia. Anteprima per le scuole alle ore 9.

Organizzatori: Fa.Ce. Onlus, Anmic Parma, Comune di Fidenza.

Martedì 3 dicembre

h. 8.30-16.30

Viaggiatori inattesi

Collecchio – Casa ai Prati

Decimo compleanno dell’associazione Liberi di Volare, con una riflessione, tra presente e futuro, sui progetti innovativi per la disabilità.

Organizzatori: Liberi di Volare e Pedemontana Sociale

h.10.30

Visita Complesso Monumentale della Pilotta

Palazzo della Pilotta

Visita guidata gratuita e accessibile all’interno del Teatro Farnese, della biblioteca Palatina e della Galleria nazionale.



h. 18.00

Premio Anmic Parma

Parma – Auditorium Assistenza Pubblica

Quarta edizione. Saranno premiate Annalisa Dall’Asta (sezione “persona con disabilità”) e Emilia Wanda Caronna (sezione “persona abile”).

Organizzatore: Anmic Parma.

Mercoledì 4 dicembre

h. 17.30

Inaugurazione sede Digitarlo

Parma – Via Bologna 15/a

La bottega digitale della coop La Bula si presenta con visita guidata a spazi dove lavorano persone con disabilità e fragilità.

Organizzatore: Coop.va sociale La Bula



Giovedì 5 dicembre

h. 10-13

Premio Qualità Sociale d’Impresa – “Luisa Sassi”

Parma – Auditorium del Carmine

Cerimonia di premiazione alle aziende profit e no profit che hanno assunto persone con disabilità oltre l’obbligo di legge o che hanno attivato percorsi virtuosi.

Organizzatori: Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, Css Lavoro, Consorzio Solidarietà Sociale, Anmic Parma.

Giovedì 5 dicembre

h. 20.30

Lavorare stanca?

San Secondo – Coppini Arte Olearia (Spazio Agorà)

Documentario sulle esperienze lavorative delle persone disabili a Parma e provincia.

Organizzatori: L’Anello Mancante, Fa.Ce. Onlus, Anmic Parma.

Sabato 7 dicembre

h. 9.30-19.00

Insieme si può

Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi (Sala delle Cariatidi)

Giornata dedicata, tra convegno, spettacoli e musica, al tema dei percorsi di vita dopo la maggiore età delle persone con disabilità.

Organizzatore: Angsa Parma

Domenica 8 dicembre

h. 10.15

Santa Messa

Bannone – Chiesa Parrocchiale

Messa celebrata da Don Andrea Avanzini a cui seguirà un momento conviviale e di riflessione sulle disabilità sensoriali.

Organizzatore: Movimento Apostolico Ciechi