“A Natale, un libro…” al Palazzo del Governatore

Nell’avvicinarsi al periodo natalizio le biblioteche del Comune di Parma e l’assessorato alla Cultura organizzano “A Natale, un libro…”: tre incontri letterari che si svolgeranno a Palazzo del Governatore per conoscere meglio tre autori di successo e promuovere la lettura.

Primo appuntamento giovedì 5 dicembre, alle ore 17.30, con Massimo Polidoro che presenta, dialogando con la giornalista Patrizia Ginepri, il suo ultimo libro “Il Mondo Sottosopra” (evento in collaborazione con Edizioni PIEMME): un lungo viaggio nel mondo del verosimile, dell’improbabile e dello smaccatamente falso, svelando i meccanismi neurologici, psicologici e sociali dietro cui si celano pericolose e preoccupanti ossessioni.

Protagonista dell’incontro di mercoledì 11 dicembre, alle ore 17,30, sarà Vito Mancuso, che parlerà del suo libro “La Forza di essere migliori”, in un appuntamento in collaborazione con Garzanti Editore: l’autore dimostra come sia il Bene il più prezioso orientamento della libertà e ci offre una nuova prospettiva di senso per le nostre vite in balia dei tumultuosi venti dell’esistenza.

Infine, domenica 15 dicembre, alle ore 16.30, Andrea Vitali presenterà, dialogando con il saggista Carlo Varotti, il volume “Sotto un cielo sempre azzurro” (incontro in collaborazione con Garzanti Editore): l’autore ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia, in quello spazio della nostra mente in cui conserviamo la parte più vitale di noi stessi ma che spesso crediamo non sia più possibile raggiungere.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti.