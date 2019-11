Inaugurazione Forza Italia Point in via Bixio, “tensioni con i soliti antagonisti”

Domani, sabato 30 novembre, alle ore 11, nei locali di via Nino Bixio 106/F a Parma, sarà inaugurato il primo “Forza Italia Point”, fortemente voluto dal Sen. Avv. Enrico Aimi, nuovo commissario provinciale di FI Parma, che ha preteso da subito di inaugurare una nuova stagione politica movimentista per i berlusconiani.

“Una iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità di Krzton Andrzej Krzysztof, detto Angelo, un amico, una persona vera, Presidente del Comitato nuovi cittadini di Parma, fortemente impegnato nel volontariato e nel sociale, esempio di vera integrazione, che ha messo a disposizione passione e sede. Un punto di aggregazione sarà certamente prezioso nelle prossime settimane per supportare l’attività politica degli “Azzurri” in vista delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio – spiega Aimi -. Questa mattina il manifesto di inaugurazione era già stato coperto dai soliti antagonisti, stavolta quelli del “Block Friday”. Sono momenti difficili e di tensione che testimoniano che non siamo poi così liberi nemmeno qui, in Emilia -Romagna. Ma la nostra scelta, di inaugurare questa sede, proprio in uno dei quartieri più ‘rossi’ di Parma, l’Oltretorrente, è una scelta voluta, non una provocazione, è dettata dalla volontà di parlare chiaro e in modo diretto a chi è stato tradito dalle sinistre che hanno fallito nelle politiche economiche (redistribuzione del reddito), di imposizione fiscale, di integrazione e sicurezza. Una deriva ideologica, insomma, di partiti e movimenti che hanno cercato di riportare indietro l’orologio della storia e si sono occupati più di cantare “bella ciao” che non di difendere i diritti e gli interessi di lavoratori e pensionati. Noi non ci faremo intimorire dalla loro intolleranza e, anzi, faremo sentire ancor più forte la nostra voce, per portare la nostra Regione ad un reale cambiamento e una nuova opportunità che dopo mezzo secolo sarebbe utile anche alle sinistre.

Cambiare aria nei locali asfittici fa bene a tutti. Forza Italia vuole ritornare finalmente, con rinnovato entusiasmo, ad assumere un ruolo ragionevole ed equilibrato da protagonista tra la gente. Noi l’impegno, l’esperienza ed il coraggio ce li mettiamo tutti”.

