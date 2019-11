Festa di fine stagione Golf: premiati i campioni Cus Parma, una sezione che punta ai giovani

Con un bilancio ricco e un brindisi d’auguri è calato il sipario sulla stagione 2019 della Sezione Golf Cus Parma. Il tradizionale party prenatalizio è stato l’occasione per tirare le fila su un anno scandito da numerose attività e traguardi raggiunti, a conferma del crescente interesse dei parmigiani per questa disciplina. Protagonisti, quest0 2019 più che mai, i piccoli grandi golfisti del club dei giovani: per la prima volta il green rossonero ha ospitato il Raduno Federale under 12 che ha visto ragazzini di tutta la regione approdare al Campus. Inoltre Valter Boccalatte e Riccardo Pedretti hanno ottenuto un prestigioso risultato: per la prima volta nella storia del Cus sono due i vincitori Junior ad un campionato sociale.

I NUMERI DELLA SEZIONE

la sezione Golf chiuderà la stagione con 298 tesserati + 57 Tesserati Liberi avviati alla pratica sportiva (di cui 34 con la formula del tesseramento gratuito offerto dal Cus Parma).

Grazie all’impegno dei maestri Cosimo Baroni, Natou Soro, Luigi Tunnera e Rino De Gori, sono stati organizzati 8 corsi per neofiti durante l’anno che hanno visto sul green oltre 60 nuovi giocatori.

LE GARE

Sono state 26 le gare organizzate dal Cus Parma nel Calendario Gare 2019, seguite dalla Segreteria e dalla Commissione Sportiva (Massimo Dall’Asta, Davide Cocconi, Rinaldo Gozzi, Luca Delpogetto, Vincenzo Marchesini e Michele Perlini), nonché altre gare a 6 buche, quale l’Eclettica di Giugno e di Settembre, con grande seguito e partecipazione e la Louisiana del Principiante.

GLI EVENTI

· Partecipazione a “Road to Rome”, in Piazza Garibaldi il 26 maggio, grande manifestazione organizzata dalla Federazione Golf

· Partecipazione al “Festival dello Sport”, organizzato dal Comune di Parma in Cittadella con il pallone gonfiabile della federazione e i nostri maestri al lavoro per promuovere il nostro sport.

· Regionali a Squadra a Bologna il giugno con una squadra di giovani (Edoardo Pavesi, Francesco Diosy e Tommaso Brambilla)

· CNU all’Aquila medaglia d’Oro per Francesco Diosy

· Trasferte in tutti i migliori campi d’Italia del Nord per la Cus Golf Association, con vittoria della Coppa finale al Cus Parma

CAMPIONATI SOCIALI

Si sono laureati Campioni Sociali 2019:

CAMPIONE I Categoria STEFANO MAESTRI

CAMPIONE II Categoria ALESSANDRO BOSI

FORSOME A COPPIE RICCARDO PEDRETTI e VALTER BOCCALATTE

Campione SCRATCH BRUNO PIASER

IL CLUB DEI GIOVANI

Classificati 2º al Challenge Emilia Romagna

3 giocatori juniores convocati alle Finali Giovanili Regionali

Un brevetto di soli 9 anni (riconoscimento Federale per il livello di gioco relativo all’età)

90 giri validi nel ranking giovanile federale

40 ragazzi iscritti al club dei giovani, di cui 14 con hcp meno di 36 e 19 con 54.

I NOMI DEI PREMIATI PREMIAZIONE CAMPIONATI SOCIALI

· CAMPIONATO SOCIALE A COPPIE FOURSOME

1° Coppia Class. RICCARDO PEDRETTI e VALTER BOCCALATTE (Juniores di 9 e 11 anni-1° volta nella storia

· CAMPIONATO SOCIALE 2° categoria

1°Class. ALESSANDRO BOSI

· CAMPIONATO SOCIALE 1° categoria

1°Class. STEFANO MAESTRI

· CAMPIONATO SOCIALE SCRATCH

1° Class. BRUNO PIASER

PREMIAZIONE COPPA DEL PRESIDENTE

Gara del 25 maggio, competizione di maggior prestigio. L’unica premiata annualmente alla serata degli auguri.

1° LADY BEATRICE DI BLASIO

2° DI SECONDA CATEGORIA GIUSEPPE BETTATI

1° SECONDA CATEGORIA MICHELE PERLINI

2° DI PRIMA CATEGORIA DAVIDE COCCONI

1° DI PRIMA CATEGORIA NICOLA FUCILLI

1° LORDO PAOLO GONI

MIGLIOR LORDO MASCHILE DELLA STAGIONE 2019

BRUNO PIASER – Vincitore del 1° Lordo in 12 gare su 21 gare individuali in calendario.

35 punti al “Trofeo Screen Point ” del 24 agosto.