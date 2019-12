Elvis & Raffaele dedicano una poesia al Direttore per il suo onomastico

Raffaele e Elvis sono stati la prima coppia di parmigiani a registrarsi in Comune in applicazione della legge Cirinnà sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Curano la rubrica ParmaGaily sulle tematiche LGBT (Lesbo, Gay, Bisex, Trans) e hanno voluto dedicami una poesia in occasione del mio onomastico.

Che onore!

Grazie.

Davvero troppo buoni.

Voi sì che siete due belle persone.

Un abbraccio,

Andrea

AD ANDREA MARSILETTI

E’ proprio bravo il nostro Andrea

sempre più innamorato della sua Corea

ma, esclusivamente, quella del nord

e quando ci va è accolto come un milord.

Lui è poliedrico Marsiletti

che in testa ha sempre tante idee e tanti progetti.

E’ perennemente animato da qualche passione

ma la cronaca è la sua principale missione,

per tale ragione ha un gran lovely

che si chiama ParmaDaily.

Ha studiato da ingegnere

e fa anche altro con piacere,

promuovendo sempre la cultura dei popoli.

E’ sempre giusto, onesto ed equilibrato

ed è rispettato per il tono pacato e garbato.

Riesce a essere immancabilmente equidistante

e la sua penna è scorrevole e molto elegante,

per tal ragione è anche uno scrittore

per esprimere le sue esperienze in modo migliore.

La sua indole è quella del giornalista

e, pertanto, riesce bene soprattutto come cronista.

E’ andato dove nessuno va, e perfino in Transnistria

e, certamente, appena gli sarà possibile, andrà fino in Siria.

Si è mosso anche per fini non turistici

quando si è fatto testimone di esperimenti missilistici,

la sua diplomazia è davvero proverbiale

e gli serve anche quando è invitato a fare mediazione internazionale.

Infatti egli è cordiale, gentile e simpatico

ma al tempo stesso sa essere molto pragmatico.

Ci porta in altri mondi ben volentieri

così quando ci svela i segreti dei monasteri

facendo delle belle e appassionate cronache

parlandoci lungamente delle misteriose giornate delle monache.

Come dalla fede e dalla religiosità è affascinato

così delle ideologie del passato è ancora innamorato.

Cerca ovunque brandelli di comunismo

soprattutto per fronteggiare alcuni Paesi dell’Imperialismo.

E’ sempre mosso dall’entusiasmo e dalla curiosità

facendo tutto con impegno e tanta serietà.

Tutti noi gli vogliamo bene e lo stimiamo

e nel suo lavoro e nelle sue battaglie lo incoraggiamo

perchè non è solo importante ciò che racconta,

ma ancor di più tutto ciò per cui per noi conta.

Elvis & Raffaele