Il centrodestra si compatta in Emilia Romagna. Meloni (FdI): “Lucia Borgonzoni è la nostra candidata. Liberiamo la regione e poi l’Italia”

Lucia Borgonzoni “è la nostra candidata”.

Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento organizzato dal gruppo al Senato di FdI al teatro EuropAuditorium di Bologna, sposa la candidatura della senatrice leghista per la presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Stiamo facendo campagna elettorale – ha detto Meloni – Pensiamo che Fratelli d’Italia possa davvero fare la differenza in questa regione” e, aggiunge, “non abbiamo fatto mistero di aver fatto altre proposte ma ciò non toglie che siamo una coalizione e lavoriamo sempre per vincere”. Lo scrive l’agenzia Ansa.

Anche Matteo Salvini, a Bologna per un incontro elettorale poco distante dall’evento di FdI, sottolinea che sul nome di Borgonzoni la coalizione di centrodestra “è compatta” e preannuncia non solo tappe elettorali ma un evento di chiusura della campagna il 23-24 gennaio in Emilia-Romagna.

Insieme a lui Lucia Borgonzoni che anticipa: “presto presenteremo” la lista civica, con una serie di nomi legati “davvero” alla società civile.

“Grazie Bologna! Pronti a liberare l’Emilia-Romagna, la Calabria… e l’Italia” scrive la Meloni su Facebook.

