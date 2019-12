Protesta degli animalisti durante la conferenza stampa di presentazione di Parma 2020 a Milano

Questa mattina è in corso a Milano la conferenza stampa di presentazione di Parma 2020 con la partecipazione del Ministro Franceschini, del Presidente della Regione Bonaccini e del sindaco Pizzarotti.

Nella piazza antistante la sede della conferenza stampa (dove si trova la scultura “il dito” di Maurizio Cattelan, di fronte alla Borsa di Milano in Piazza degli Affari) gli animalisti hanno promosso una protesta contro gli esperimenti condotti dall’Università di Parma sui macachi. Si legge sullo striscione: “Tortura di 6 macachi all’Università. Parma Capitale della Cultura? Non è un bel biglietto da visita. Non è cultura se c’è tortura. Dito medio alla vivisezione”. PrD