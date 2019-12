Incendio scuola Newton, Lega: “Giunta incapace”

“Se l’amministrazione comunale fosse in grado di pianificare e gestire in modo decente i cantieri, forse le scuole, le strade e gli altri interventi si farebbero in estate, quando certi imprevisti hanno un impatto diverso sulla vita dei cittadini e forse i lavori in città durerebbero un tempo ragionevole. Invece Parma è continuamente ostaggio di cantieri infiniti e della loro inefficienza.

Nel frattempo Pizzarotti e i suoi se ne vanno in giro per l’Italia a raccontare una Parma che non c’è e a fare le campagne elettorali per le elezioni europee e regionali, lasciando la città abbandonata a se stessa.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Parma merita di meglio.”

Così Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale in merito all’incendio nel cantiere della scuola Newton (leggi).