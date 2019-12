Ecco il simbolo fucsia della lista del Presidente Lucia Borgonzoni. Solo candidati civici

E’ stato presentato il simbolo della lista del candidato Presidente della Regione Lucia Borgonzoni, in coalizione con i partiti di centrodestra.

“Lucia Borgonzoni, ha colto lo spirito e l importanza del civismo in questa regione – dice Giampaolo Lavagetto, coordinatore regionale di P. E. R. – Assieme a Domenica Spinelli, Sindaco di Coriano e nostro Portavoce, stiamo con Lucia lavoramdo agli ultimi aggiustamenti alla proposta di programma e alla composizione delle candidature in tutte le province, rigorosamente civiche. Ora il cambiamento positivo è davvero possibile in Emilia Romagna.”