Cambia il censimento nazionale. Parma è un Comune campione

Il censimento è cambiato. La rilevazione sul territorio nazionale non ha più cadenza decennale.

Dal 2018 si svolgono censimenti permanenti che coinvolgono solo parte della cittadinanza, ovvero campioni rappresentativi della stessa. Istat ha diffuso nei giorni scorsi una nota stampa dove si evidenziava il buon andamento delle operazioni 2019. “Con una settimana di anticipo, rispetto all’edizione 2018, è stata superata la soglia del milione di questionari compilati per il secondo Censimento Permanente della popolazione, avviato a inizio ottobre. In Italia le rilevazioni hanno coinvolto circa 1 milione 400 mila famiglie in oltre 2.800 Comuni italiani.”

Anche Parma è tra i Comuni “campione” e gli uffici comunali ricordano che mancano solo due settimane alla chiusura delle attività di rilevazione, prevista, appunto, per il prossimo 20 Dicembre.

Le famiglie coinvolte nella rilevazione “da lista”, che hanno ricevuto la lettera da Istat con le informazioni per la compilazione online, hanno invece tempo solo fino al 13 dicembre per la compilazione autonoma.

I rilevatori incaricati dal Comune muniti di cartellino di riconoscimento si stanno rivolgendo alle famiglie sorteggiate dall’anagrafe comunale, con un’attività porta a porta, per partecipare all’indagine. A questo proposito si vuole precisare che, le famiglie estratte, sono tenute per legge a partecipare al Censimento, come previsto dall’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989 e che sono inoltre previste sanzioni amministrative in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete.

E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Business Intelligence e Statistica per ricevere assistenza e informazioni a riguardo, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 allo 0521 218129 info: https://censimentigiornodopogiorno.it/popolazione-e-abitazioni/