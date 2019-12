Occhi: “Alinovi e Salzano non vedono che la gestione cantieri in città è un problema serio?”

“Parma è l’unica città in cui se va a fuoco una scuola durante i lavori di riqualificazione, l’amministrazione comunale invece di interrogarsi sulle cause, si premura di attaccare e travisare volontariamente gli interventi dei consiglieri di opposizione.

L’assessore Alinovi e il consigliere comunale Salzano ritengono “reato di lesa maestà” che un esponente d’opposizione chieda più attenzione ad un’amministrazione che ha difficoltà a gestire i cantieri rispettando i tempi prestabiliti, che impiega 2 anni per rifare due camminamenti in Piazza della Pace, che danneggia il commercio con l’infinito cantiere di via Mazzini, che sconvolge il traffico di mezzi pubblici e privati bloccando sine die il Lungoparma; ora l’incendio.

Un consigliere di minoranza ha il diritto/dovere di interrogarsi sulle cause e se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza, specialmente quando si tratta di edifici pubblici. A tal proposito credo che l’assessore dovrebbe riferire rapidamente al consiglio. Nessuno ha contestato i progetti dell’amministrazione sui complessi scolastici ma interrogarsi su tempi, modalità e potenziali rischi è tra le prerogative dei consiglieri comunali. Non si può tacere però del fatto che in più occasioni, anche in commissione lavori pubblici, ci sono state ammissioni, seppur velate, sulla effettiva difficoltà nella gestione di cantieri e appalti.

A questa amministrazione manca la cultura politica per gestire il rapporto tra maggioranza e opposizione. A volte viene il dubbio che risposte così scomposte siano dettate dal nervosismo per essere stati toccati nel vivo”.

Così il capogruppo della Lega in Consiglo Comunale Emiliano Occhi.