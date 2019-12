Mobilitazione della Lega di Parm contro il MES: l’elenco dei gazebo

Nel weekend 100 piazze emiliane si mobiliteranno contro il Meccanismo Europeo di Stabilità con una raccolta firme della Lega che toccherà anche la Provincia di Parma.

“Chiamiamo i cittadini ad esprimersi sul Mes: un meccanismo che blocca la crescita dei Paesi e penalizza l’Italia che, pur essendone il terzo contributore, non potrebbe usufruirne. Una truffa a nostro danno che questo governo sta portando avanti e a cui la Lega si è sempre opposta. Conte vuole esautorare il Parlamento, noi invece con questa raccolta firme ridiamo voce ai cittadini. Ci saranno Gazebo a Parma, Fidenza, Traversetolo, Colorno, Soragna, Fontevivo, Salso, Medesano, Tizzano”, dice Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega nel corso di una conferenza stampa del Carroccio a cui hanno partecipato anche la senatrice Maria Gabriella Saponara, il consigliere regionale Fabio Rainieri, Tommaso Fiazza, sindaco di Fontevivo, Tommaso Vergiati, coordinatore di Giovani, Nicoletta Napoli, commissario della sezione di Fontevivo, Marzio Benecchi consigliere comunale e provinciale.

“Quando era stata presentata a giugno la bozza della riforma del MES – spiega la senatrice Maria Gabriella Saponara – Lega e M5S con una risoluzione avevano impegnato conte a non approvare nessuna riforma senza prima passare dalle camere. Impegno disatteso”.

“Meccanismi come il Mes mettono a rischio il futuro occupazionale del nostro paese e quindi delle giovani generazioni – dice Tommaso Vergiati coordinatore della Lega Giovani – parteciperemo alla mobilitazione e faremo 2 gazebo e volantinaggi tutte le settimane tutta la campagna elettorale. Con il Mes, con il Nutriscore, che favorisce prodotti multinazionali contro le eccellenze dei territori, questa Europa penalizza l’Italia con la complicità del governo. Solo la Lega sta dalla parte dei cittadini”.

“Saremo in 100 piazza dell’Emilia per dire no a un governo che sta impoverendo il Paese e di conseguenza anche la nostra regione. L’Emilia-Romagna è una regione forte e laboriosa, che ha saputo crescere nonostante 50 anni di occupazione militare del partito. Abbiamo bisogno di un governo regionale che non penalizzi territori come il nostro per favorirne altri”, attacca il consigliere regionale leghista Fabio Rainieri.

“Se il governo avesse deciso di dare i 120 miliardi del Mes ai comuni – conclude Tommaso Fiazza, sindaco di Fontevivo – li avremmo sicuramente saputi spendere meglio dei burocrati europei. Questo governo ha dimenticato i comuni, soprattutto quelli piccoli che invece erano sostenuti dalla Lega al Governo con risorse e finanziamenti indipendentemente dal colore politico”.

I Gazebo della Lega con la raccolta firme contro il Mes a Parma e Provincia

PARMA

7 dicembre da mattina a sera

FIDENZA

7 dicembre mattina e pomeriggio

8 dicembre mattina

FONTEVIVO (Ponte taro)

7 dicembre mattina

FONTANELLATO

8 dicembre mattina

SORAGNA

8 dicembre mattina

TRAVERSETOLO

8 dicembre mattina

COLORNO

7 dicembre mattina

TIZZANO

8 dicembre mattina

MEDESANO

8 dicembre mattina

SALSOMAGGIORE

8 dicembre mattina