Gambarini (Cambiamo!): “Pizzarotti parla di fascismo per nascondere i problemi della città”

Pizzarotti ha ormai fatto del fascismo travestito da antifascismo la sua ragione di vita.

Impedire a chi non firma la sua dichiarazione di poter affittare una sala è fascista. Forse lui non lo sa, ma nel periodo fascista veniva impedita qualsiasi iniziativa a chi la pensava diversamente.

Lui fa la stessa cosa, ponendosi contro la Costituzione dato che i movimenti politici che lui vorrebbe bloccare sono ammessi dalla Costituzione, che a lui piaccia o no. Lungi da noi voler entrare nella diatriba che si aprirà in tribunale, vorremmo far presente al sindaco che i problemi di Parma sono ben altri. Vorremo vederlo dedicarsi alla sicurezza, al commercio, ai servizi sociali, alle scuole allo stesso modo con cui si dedica all’antifascismo. Ieri c’è stato un incendio in una scuola ma Pizzarotti ha concentrato la sua attenzione su fascismo e antifascismo.

D’altronde sventolare lo spauracchio del fascismo dà visibilità. Invece se c’è un incendio in una scuola che mette a rischio gli studenti è meglio mettere il silenziatore. Parma davvero non si merita tutto questo. Speriamo che Pizzarotti, impegnato a sostenere il Pd e Bonaccini, rinsavisca e si dedichi almeno un po’ alla città.

Francesca Gambarini

Comitato nazionale Cambiamo!