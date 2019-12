Tombolato (Lega): “Parma entra nell’era dell’Alta Velocità”

“A partire dal 15 dicembre Parma entrerà finalmente nell’era dell’Alta velocità, con 14 collegamenti Frecciargento che copriranno l’intero arco della giornata e giungeranno a Milano in 48 minuti. E’ il risultato di un lungo lavoro iniziato quando la Lega era al governo e proseguito in commissione e in Parlamento grazie all’insistenza dei parlamentari del territorio che Trenitalia ha confermato in audizione alla Camera.

Ci sono state confermate anche ulteriori integrazioni dei collegamenti, arrivando fino a 20 treni al giorno. Ricordiamo che Parma è Capitale della Cultura 2020, un riconoscimento che si deve trasformare in un’occasione per la città per attirare visitatori da tutto il mondo, con servizi adeguati”.

Così in una nota Giovanni Tombolato, deputato della Lega in Commissione Trasporti alla Camera.