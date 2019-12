Bonaccini apre la sua campagna elettorale e riempie piazza Maggiore a Bologna: “Nulla è scontato ma possiamo vincere. Si può fare anche il voto disgiunto”

Questo pomeriggio Stefano Bonaccini, candidato alla Presidenza della Regione Emilia Romagna del centrosinistra, ha aperto la sua campagna elettorale con una manifestazione in piazza Maggiore a Bologna.

“#SiamoEmiliaRomagna e insieme, ancora una volta, possiamo fare la differenza. Per noi e anche per gli altri. Siamo Emilia-Romagna e non c’è una sola ragione al mondo per rinunciare a quello che siamo.”

“Non cambierei l’Emilia Romagna con nessun’altra Regione” dichiara Bonaccini nel suo comizio. “Difenderemo la Sanità pubblica della nostra Regione, e combatteremo chi vuole portare qui da noi il mercato della Sanità. Ci rivolgiamo a tutti gli elettori, anche a quelli che hanno votato Lega alle europee. Le nostre porte rimangono aperte nei confronti del M5S. C’è anche il voto disgiunto: si può fare la croce su una lista e poi fare la croce su un altro candidato Presidente. Ringrazio le Sardine, sulle quali non voglio mettere il cappello. Nei miei manifesti non c’è il simbolo del Pd, che è il mio partito, perchè sono tante le forze politiche che mi sostengono con le quali stiamo scrivendo il programma. Non è scontato nulla, ma penso che possiamo farcela a vincere. Noi vogliamo che anche l’ultimo della fila possa tagliare il traguardo.”