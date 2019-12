Borgozoni: “In Emilia Romagna raccolte 48mila firme per dire stop MES”

E’ di circa 48mila firme raccolte il bilancio finale dell’iniziativa Lega in corso nel fine settimana per dire “Stop Mes. No alla riforma ammazza-Stati”. Tra ieri e oggi gazebo per le sottoscrizioni sono stati allestiti in 119 piazze emiliano romagnole. “E’ un risultato importante, un mandato forte dei cittadini a continuare, anche nelle aule parlamentari, la nostra battaglia politica per fermare una riforma che mette a rischio il Paese. Grazie a chi ci ha sostenuto e ai tanti militanti e volontari ieri e oggi nelle piazze”.