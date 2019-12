Emilia Romagna Coraggiosa si presenta al Fuori Orario

Emilia Romagna Coraggiosa sceglie il Fuori Orario per lanciare la sua proposta politica in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Domani mercoledì 11 dicembre (dalle ore 20) i candidati di Reggio Emilia e Parma insieme all’ex europarlamentare Elly Schlein – tra i promotori della lista, che sosterrà Stefano Bonaccini per la sua rielezione alla presidenza della Regione – saranno al circolo Arci di Taneto di Gattatico per presentare il progetto.

Una serata di festa con musica, cibo e tanti ospiti come Max Collini, che si esibirà in una “lettura coraggiosa”, e Roberto Orosei, lo scienziato reggiano che ha scoperto il lago salato su Marte.

Emilia-Romagna Coraggiosa è un progetto ecologista e progressista che coinvolge tutto il campo delle forze civiche, riformiste e di sinistra della regione. È stato presentato a Bologna lo scorso 9 novembre e oggi è al lavoro in tutte le province in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020. È sostenuto sia da diversi partiti della sinistra sia da molte realtà civiche, associative e sociali, che hanno scelto di mettere in comune le proprie competenze ed esperienze in un percorso nuovo che individui e sostenga in tutti i territori le persone più credibili per rappresentarlo.

«È tempo di avere coraggio – affermano i promotori – e riconoscere che il modello di sviluppo adottato in questi decenni a livello globale si sta rivelando insostenibile a livello ambientale e sociale. Dobbiamo abbandonare la confortevole narrazione del “modello Emilia-Romagna” e cercare una vera svolta in senso sostenibile. Ripensare insieme il futuro della regione dando risposte ai bisogni delle persone: la casa, il lavoro, l’ambiente, la cultura. E una prospettiva politica contro tutte le destre».