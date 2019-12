Torna Tutti Matti sotto Zero, la VI edizione

Dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 torna nel Parco della Cittadella la VI edizione della rassegna di circo contemporaneo internazionale realizzata

da Teatro Necessario con Comune di Parma.

In prima nazionale la compagnia francese Bêtes de Foire e, a grande richiesta, il riallestimento di “Verdi Circus”, il cabaret di Circo El Grito e Teatro Necessario dedicato a Giuseppe Verdi, commissionato e realizzato da Teatro Regio di Parma per Verdi Off 2019.

Parma, 10 dicembre 2019. A Parma non è Natale senza “Tutti Matti sotto Zero”, la rassegna di circo contemporaneo internazionale organizzata e diretta dalla compagnia Teatro Necessario, grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno di Comune di Parma – Assessorato alla Cultura, alla partecipazione di ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna, al sostegno di Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna, Mibac. Partner tecnici sono Iren, Geode, Emc2; sponsor Carebo e Conad. Anche quest’anno infatti, andare al circo in famiglia è ancora più facile grazie alle agevolazioni sui costi dei biglietti previste per i possessori di carte Conad.

Dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sotto gli chapiteaux, gli accoglienti tendoni allestiti nel Parco della Cittadella di Parma, come ogni anno da 6 edizioni, il pubblico di tutte le età potrà assistere ad alcune eccezionali proposte di spettacolo. In questo Natale ospite d’eccezione sarà, in prima nazionale, la compagnia francese Bêtes de Foire con “PETIT THÉÂTRE DE GESTES”, un successo internazionale firmato da Elsa De Witte e Laurent Cabrol (su richiesta della compagnia non è consentito l’accesso ai minori di 8 anni). Grazie a un sapere artigianale e una profonda sensibilità poetica, i due artisti introdurranno gli spettatori nel loro immaginario, pieno di fascino, fantasia, dolcezza, mostrando anche il dietro le quinte del processo di creazione. Sono loro gli unici personaggi in carne ed ossa di uno spettacolo che immerge il pubblico in un universo assurdo, comico ed emozionante, popolato da una moltitudine di bizzarri e colorati esseri.

Dopo il successo dello scorso ottobre, Circo El Grito torna a Parma con il suo chapiteau, presentando lo speciale cabaret “Verdi Circus”, commissionato e realizzato da Teatro Regio di Parmanell’ambito di Verdi Off 2019, realizzato in collaborazione con Teatro Necessario, che sarà in scena dal 31 dicembre 2019, nella notte di Capodanno, fino al 5 gennaio (spettacolo dai 4 anni).

Scenderanno in pista Leonardo Adorni, Flavio Marcello Barbui, Jacopo Maria Bianchini, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani, Cristiana Morelli, Alessandro Mori, Fabiana Ruiz Diaz, accompagnati dal pianoforte di Leonardo Caligiuri e dai fiati de I Clarinetti del Liceo Musicale Attilio Bertolucci. Per festeggiare il nuovo anno in allegria, tra musica, acrobazia, giocoleria, comicità, rischio, Verdi Circus condurrà il pubblico in un viaggio onirico e divertente alla scoperta di un personaggio che ha fatto la storia della musica mondiale ed è l’indiscussa icona della nostra città: Giuseppe Verdi.

La notte di Capodanno dopo lo spettacolo, sotto lo chapiteau si proseguirà a festeggiare insieme con un concerto a sorpresa, che vedrà suonare insieme Leonardo Caligiuri (organo hammond), Corrado Caruana (chitarra), Alessandro Mori (sax), Francesco Sgorbani (batteria), Simone Valeo (voce e chitarra): nel mare in tempesta della festa dell’ultima notte dell’anno, quattro valorosi e coraggiosi musicisti, dalla tempra soul, con il cuore reggae e l’anima rock, porteranno l’equipaggio in salvo, verso l’alba del 2020! (ingresso solo al concerto, 10 €).

Programma completo e i biglietti online su www.tuttimattipercolorno.it.

Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita. La rassegna si svolge sotto tendoni riscaldati e si tiene anche in caso di maltempo.

Programma “Tutti Matti sotto Zero” 19/20

mercoledì 25 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 18.00

giovedì 26 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 18.00

venerdì 27 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 21.00

sabato 28 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 21.00

domenica 29 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 18.00

martedì 31 dicembre 2019

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 22.30

a seguire, concerto

mercoledì 1 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 17.00

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, 21.00

giovedì 2 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 21.00

venerdì 3 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 17.00

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, 21.00

sabato 4 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 17.00

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, 21.00

domenica 5 gennaio 2020

Bêtes de Foire, ore 21.00

lunedì 6 gennaio 2020

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 21.00