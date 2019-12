Ascom e Fondazione Sport Parma presentano il progetto TreCuori

Gli inglesi lo chiamano “win win” ed, in economia, è un “affare” alla fine del quale entrambe le parti soddisfano i propri interessi, oppure hanno la percezione di aver raggiunto gli obiettivi inizialmente prefissati.

Ebbene, oggi presso la sede Ascom, è stato dimostrato che le parti vincenti possono addirittura diventare tre presentando il progetto TreCuori, la piattaforma cui Ascom e Fondazione Sport Parma aderiscono che fa interagire cittadini, mondo sociale e aziende con reciproco vantaggio. Si tratta di una filosofia di marketing sociale che realizza vantaggi per tutti e tre gli attori, imprese, clienti e associazioni (sociali e sportive).

Con la piattaforma TreCuori i cittadini possono fare acquisti in aziende, negozi e attività convenzionate possono avere nuovi clienti e il mondo sociale può ottenere contributi per il sostentamento delle proprie attività. “Si tratta – ha commentato Claudio Franchini Direttore Ascom – di un esempio concreto di economia circolare, la cui peculiarità consiste nella propria portata addirittura nazionale, pur essendo specificatamente legato alle attività dei singoli territori provinciali. Questo è coerente con la nostra responsabilità sociale per mettere in evidenza che il terziario non ha solo valore economico, ma porta valore aggiunto per intera comunità.”

Ma come funziona TreCuori? Lo ha spiegato Alberto Fraticelli, co-founder e direttore generale di Tre Cuori. “Il cittadino/consumatore – ha detto Fraticelli – che fa un acquisto presso un’impresa, negozio o attività convenzionata, al raggiungimento della soglia di spesa prestabilita dal negoziante stesso, riceve dall’azienda un voucher da destinare all’organizzazione che più gli sta a cuore”.

Semplice ma, soprattutto, estremamente positivo per:

* le aziende che attirano nuovi clienti o fidelizzano quelli attuali;

* per i clienti che senza spendere nulla di più ottengono voucher da destinare magari alla squadra dove gioca il figlio;

* per le associazioni non profit che ricevono soldi veri per le loro attività sociali.

“L’obiettivo di questa prima fase – ha aggiunto Franchini – è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di imprese e di associazioni del territorio che comunque ad oggi sono già circa una ventina.”

“Più queste saranno numerose, – ha concluso Massimo Fochi, Presidente Fondazione Sport Parma – più si potrà consolidare un sistema di relazioni positive utili a fare del “Progetto TreCuori” un progetto tanto semplice quanto efficace per aiutare anche le associazioni che fanno sempre più fatica a reperire contributi e che potranno cosi avere sostegno concreti da parte dei cittadini clienti dei negozi del circuito”

Per il 2020 sarà predisposta un’ampia campagna di comunicazione attraverso la realizzazione di materiale promo pubblicitario.

Intanto gli interessati possono contattare Ascom Parma, Fondazione Sport Parma, vedere sul sito TreCuori i video che ne spiegano il funzionamento ed i risultati già raggiunti, scaricare l’app TreCuori e seguire i relativi canali social per essere aggiornati sugli sviluppi del progetto.