Poesie parmigiane

Ma quanto e’ stato bello il giorno della nostra unione/

in quel momento provavamo una gioia senza paragone;/

a festeggiare c’erano tanti parenti e amici/

che insieme a noi erano contenti e felici./

Dentro ai nostri cuori palpitavano moltissime emozioni/

che ci procuravano dolcissime sensazioni./

Quella mattina abbiamo coronato un bellissimo sogno/

anche se il nostro amore di certificati non ne aveva bisogno./

Quanta allegria e quanto affetto si respiravano in quel salone /

sembrava che ci fossero migliaia di persone/

perché l’energia che si propagava era quella di un ciclone/

che spazzava via ogni tristezza e ogni tensione./

Il percorso e’ stato lungo tortuoso e tormentato/

e spesso dicevamo che per noi quel giorno non sarebbe mai arrivato,/

ma poi per fortuna ci ha pensato la Cirinna’/

e così anche per gli omosessuali l’unione e’ diventata una realtà .

Il 10 dicembre abbiamo messo le fedi alle nostre dita/

pregando il Signore di farci restare insieme tutta la vita./

Da allora qualche volta ci sono stati dei momenti di tristezza/

ma il sole e’ sempre ritornato grazie ad un bacio e a una carezza/

perché per me sei e sarai il compagno di tutta la mia esistenza/

e del tuo amore e della tua forza non posso fare senza.

Buon anniversario.

Ti amo ❤❤❤

Elvis & Raffaele